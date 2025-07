यूपी के इस जिले में पकड़े 80 दुर्लभ प्रजाति के तोते, एक तस्कर गिरफ्तार, दो फरार

80 parrots caught in rampur of UP: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के नरपतनगर में मंगलवार शाम पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से तस्करी के लिए कैद किए गए 80 दुर्लभ प्रजाति के तोते बरामद किए हैं। इस दौरान एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके दो भाई फरार हो गए। तीनों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।