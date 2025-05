Rampur News: पुलिस कस्टडी में आरोपी ने काटा अपना गला, दो पुलिसकर्मी निलंबित, लापरवाही पर एसपी ने लिया एक्शन

Rampur News: यूपी के रामपुर में पुलिस हिरासत के दौरान एक आरोपी ने धारदार वस्तु से अपना गला काट लिया। गंभीर रूप से घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया। लापरवाही के चलते एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।

रामपुर•May 05, 2025 / 02:25 pm• Mohd Danish

Rampur News: पुलिस कस्टडी में आरोपी ने काटा अपना गला..

Accused slit his throat in police custody in Rampur: रामपुर के पटवाई क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां थाने में पुलिस हिरासत के दौरान एक आरोपी ने धारदार वस्तु से अपना गला काट लिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने लापरवाही बरतने के आरोप में एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है।

पारिवारिक विवाद में किया था हमला घटना पटवाई थाना क्षेत्र के सहेवियां गांव की है। जानकारी के अनुसार, काशीराम नाम का व्यक्ति अपने साढ़ू ओमप्रकाश के घर रह रहा था। शुक्रवार को रुपयों के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर काशीराम ने ओमप्रकाश के गले पर चाकू से हमला कर दिया। घायल ओमप्रकाश को पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया। हिरासत में खुद को किया घायल पुलिस ने रविवार को पीड़ित की शिकायत पर काशीराम को गिरफ्तार कर थाने लाया। शाम करीब 7 बजे थाने के एक कमरे में काशीराम ने धारदार वस्तु से अपना गला काट लिया। घायल होने पर पुलिस उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जा रही थी। रास्ते में मेडिकल स्टोर के सामने गिरा आरोपी जिला अस्पताल ले जाते समय पटवाई में आरोपी निजी वाहन से उतर गया और एक मेडिकल स्टोर के सामने गिर पड़ा। वह घायल अवस्था में पुलिसकर्मियों के सामने हाथ जोड़ता रहा। इसके बाद पुलिस ने दोबारा उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। जांच जारी, जिम्मेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक जांच के आधार पर एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।