रामपुर डीएम पद पर बदलाव! अजय कुमार द्विवेदी को मिली कमान, जोगेंद्र सिंह को मिला विशेष सचिव का जिम्मा

रामपुर में बतौर डीएम जोगेंद्र सिंह का कार्यकाल लगभग नौ महीनों का रहा। उन्होंने 30 जनवरी 2024 को रामपुर का कार्यभार संभाला था। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर कई प्रभावशाली योजनाओं की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में तीन प्रमुख कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई, जिन पर अरबों रुपये की लागत से काम शुरू किया गया। जोगेंद्र सिंह पहले बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, जहां से उन्हें डीएम पद पर पदोन्नति देकर रामपुर भेजा गया था।