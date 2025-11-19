जेल में बेचैन रहे आजम-अब्दुल्ला, घर का खाना-कंबल तक नहीं हुआ नसीब, जेल प्रशासन से हुई नोक-झोंक, जानिए वजह



पहली रात पिता-पुत्र देर तक जागते रहे। जेल सूत्रों के मुताबिक, दोनों ने कोर्ट के फैसले, परिवार की चिंता और अपने राजनीतिक भविष्य पर लंबी बातचीत की। रात में थोड़ी देर सो पाए। लेकिन सुबह 6 बजे जेल के नियमों के अनुसार उन्हें जगा दिया गया। घर के खाने पर रोक लगने के बाद दोनों को जेल में बनी मसूर की दाल, आलू-पालक की सब्जी और रोटियां ही खानी पड़ीं। सुबह चाय और हल्का नाश्ता भी दिया गया। मेडिकल जांच में दोनों की तबीयत सामान्य पाई गई।