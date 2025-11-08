जिनके पूर्वज तमंचे बेचते थे, वही आज विधायक! चुनाव, जेल, सुरक्षा और राजनीति पर बोले- मैं मुर्गी-चोर, बकरी-चोर…

Azam khan bihar election jungle raj controversy: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से 10 बार विधायक तथा दो बार सांसद रहे आजम खान ने बिहार राजनीति को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी प्रदेश को जंगल या उसके लोगों को जंगल के बाशिंदे कहना लोकतंत्र और सभ्य समाज का गहरा अपमान है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सत्ता में बैठे लोग 20 साल में जंगलराज को मंगलराज में नहीं बदल पाए, तो ये उनकी नाकामी है और अब चुनावी भाषणों में उसी जंगलराज की चर्चा होगी।