बेटा करोड़पति, बाप को खैरात? पूर्व सहयोगी का तंज; आजम खान को भेजा 500 रुपए का मनीऑर्डर, उठाए कई कड़े सवाल

आजम खान को भेजा 500 रुपए का मनीऑर्डर | Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA
Azam khan money order controversy: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को उनके पूर्व मीडिया प्रभारी और करीबी रहे फसाहत अली शानू ने 500 रुपए का मनीऑर्डर भेजकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। शानू ने आरोप लगाया कि आजम खां आर्थिक संकट का हवाला देकर बार-बार घर बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम करोड़पति हैं। शानू ने तंज कसा कि “ऐसे बेटों को शर्म आनी चाहिए, जिनके रहते पिता को भीख जैसा सहारा तलाशना पड़े।”
फसाहत अली शानू ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि आजम खां जेल से बाहर आने के बाद मीडिया के सामने लगातार आर्थिक तंगी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने करीब 35-40 लाख रुपए कीमत की नई फॉरच्यूनर कार खरीद ली। शानू के अनुसार यह वाहन जौहर अली ट्रस्ट के नाम पर कोल्हापुर से खरीदा गया और लखनऊ पते पर रजिस्टर कराया गया है। शानू ने कहा कि “कभी कहते हैं घर बेचेंगे और कभी करोड़ों की कार खरीद लेते हैं… जनता आखिर किस बात पर यकीन करे?”
आजम के पुराने साथी शानू ने कहा कि जेल से छूटने के बाद अब्दुल्ला आजम ने कई प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि गांधी समाधि के पास समेत कई स्थानों पर अब्दुल्ला के नाम करोड़ों की संपत्ति है। शानू ने कहा कि “एक तरफ बाप कोर्ट में रकम जमा करने के लिए घर बेचने को मजबूर है, दूसरी तरफ बेटा करोड़ों की जायदाद का मालिक है। ऐसा बेटा पिता का फर्ज नहीं निभा रहा, इसलिए हम अब्दुल्ला की जगह खैरात और चंदा इकट्ठा करेंगे।”
फसाहत अली शानू ने कहा कि उन्होंने आजम खां के साथ रहते हुए बहुत कुछ देखा है। उनका दावा है कि जेल की सजा के बाद उम्मीद थी कि आजम खां अपने पुराने तरीकों से तौबा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शानू ने कहा कि “जेल से आने के बाद आजम सच बोलने के बजाय नए झूठ गढ़ने लगे। हमने अपनी गलतियों को समझकर उनसे दूरी बनाई और तौबा कर ली, लेकिन वे आज भी राजनीतिक नाटक में लगे हैं।”
फसाहत अली शानू ने घोषणा की कि अगर अब्दुल्ला आजम अपने पिता का साथ नहीं देते, तो वे और उनके साथी जनता से जकात, चंदा और खैरात इकट्ठा कर आजम की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि “जो बेटा अपने पिता को संकट में छोड़ दे, उससे उम्मीद करना बेकार है। आजम खां की आर्थिक मदद अब जनता करेगी।”
