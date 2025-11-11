बेटा करोड़पति, बाप को खैरात? पूर्व सहयोगी का तंज; आजम खान को भेजा 500 रुपए का मनीऑर्डर, उठाए कई कड़े सवाल

फसाहत अली शानू ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि आजम खां जेल से बाहर आने के बाद मीडिया के सामने लगातार आर्थिक तंगी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने करीब 35-40 लाख रुपए कीमत की नई फॉरच्यूनर कार खरीद ली। शानू के अनुसार यह वाहन जौहर अली ट्रस्ट के नाम पर कोल्हापुर से खरीदा गया और लखनऊ पते पर रजिस्टर कराया गया है। शानू ने कहा कि “कभी कहते हैं घर बेचेंगे और कभी करोड़ों की कार खरीद लेते हैं… जनता आखिर किस बात पर यकीन करे?”