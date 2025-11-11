Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

बेटा करोड़पति, बाप को खैरात? पूर्व सहयोगी का तंज; आजम खान को भेजा 500 रुपए का मनीऑर्डर, उठाए कई कड़े सवाल

Azam Khan News: पूर्व मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने समाजवादी नेता आजम खां को 500 रुपए का मनीऑर्डर भेजकर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर तंज कसा है। शानू ने आरोप लगाया कि करोड़पति बेटा होते हुए भी आजम खां आर्थिक तंगी का रोना रो रहे हैं और घर बेचने की बात कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 11, 2025

azam khan money order controversy abdullah azam property claims

आजम खान को भेजा 500 रुपए का मनीऑर्डर | Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA

Azam khan money order controversy: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को उनके पूर्व मीडिया प्रभारी और करीबी रहे फसाहत अली शानू ने 500 रुपए का मनीऑर्डर भेजकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। शानू ने आरोप लगाया कि आजम खां आर्थिक संकट का हवाला देकर बार-बार घर बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम करोड़पति हैं। शानू ने तंज कसा कि “ऐसे बेटों को शर्म आनी चाहिए, जिनके रहते पिता को भीख जैसा सहारा तलाशना पड़े।”

शानू का दावा- आजम पैसे-पैसे को तरस रहे, फिर भी नई फॉरच्यूनर खरीद ली

फसाहत अली शानू ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि आजम खां जेल से बाहर आने के बाद मीडिया के सामने लगातार आर्थिक तंगी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने करीब 35-40 लाख रुपए कीमत की नई फॉरच्यूनर कार खरीद ली। शानू के अनुसार यह वाहन जौहर अली ट्रस्ट के नाम पर कोल्हापुर से खरीदा गया और लखनऊ पते पर रजिस्टर कराया गया है। शानू ने कहा कि “कभी कहते हैं घर बेचेंगे और कभी करोड़ों की कार खरीद लेते हैं… जनता आखिर किस बात पर यकीन करे?”

बेटा करोड़पति है, फिर भी पिता को पाई-पाई के लिए तरसना पड़ रहा

आजम के पुराने साथी शानू ने कहा कि जेल से छूटने के बाद अब्दुल्ला आजम ने कई प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि गांधी समाधि के पास समेत कई स्थानों पर अब्दुल्ला के नाम करोड़ों की संपत्ति है। शानू ने कहा कि “एक तरफ बाप कोर्ट में रकम जमा करने के लिए घर बेचने को मजबूर है, दूसरी तरफ बेटा करोड़ों की जायदाद का मालिक है। ऐसा बेटा पिता का फर्ज नहीं निभा रहा, इसलिए हम अब्दुल्ला की जगह खैरात और चंदा इकट्ठा करेंगे।”

हमें लगा था जेल से लौटकर आजम बदल जाएंगे

फसाहत अली शानू ने कहा कि उन्होंने आजम खां के साथ रहते हुए बहुत कुछ देखा है। उनका दावा है कि जेल की सजा के बाद उम्मीद थी कि आजम खां अपने पुराने तरीकों से तौबा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शानू ने कहा कि “जेल से आने के बाद आजम सच बोलने के बजाय नए झूठ गढ़ने लगे। हमने अपनी गलतियों को समझकर उनसे दूरी बनाई और तौबा कर ली, लेकिन वे आज भी राजनीतिक नाटक में लगे हैं।”

हम घर नहीं बिकने देंगे, जनता से खैरात लाकर आजम को देंगे

फसाहत अली शानू ने घोषणा की कि अगर अब्दुल्ला आजम अपने पिता का साथ नहीं देते, तो वे और उनके साथी जनता से जकात, चंदा और खैरात इकट्ठा कर आजम की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि “जो बेटा अपने पिता को संकट में छोड़ दे, उससे उम्मीद करना बेकार है। आजम खां की आर्थिक मदद अब जनता करेगी।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / बेटा करोड़पति, बाप को खैरात? पूर्व सहयोगी का तंज; आजम खान को भेजा 500 रुपए का मनीऑर्डर, उठाए कई कड़े सवाल

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रात में प्रेमिका के घर घुसा प्रेमी… परिजनों ने रंगे हाथों दबोचा, शोर मचते ही मोहल्ले में मचा हंगामा

secret night visit lover caught rampur
रामपुर

30 साल पुराने प्यार का जुनून! अधेड़ ने प्रेमिका के लिए 25 साल की शादी तोड़ी, तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला

rampur man gives triple talaq for old lover 30 year
रामपुर

जिनके पूर्वज तमंचे बेचते थे, वही आज विधायक! चुनाव, जेल, सुरक्षा और राजनीति पर बोले- मैं मुर्गी-चोर, बकरी-चोर…

azam khan bihar election jungle raj controversy
रामपुर

तीन तलाक के बाद महिला पर हलाला का दबाव, ससुराल वालों के जुल्म से टूटी विवाहिता; देवर ने किया कई बार दुष्कर्म

triple talaq halala pressure devar rape case fir up woman
रामपुर

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका, फर्जी पासपोर्ट मामले में FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.