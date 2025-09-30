जेल से लौटे आजम खान का खुलासा! “मैं सियासत में नहीं आया, मजबूरी में आया, मुलायम सिंह यादव की वफा पर दिया सबक

Azam khan political revelation rampur news: 23 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर की यादें ताज़ा की। उन्होंने कहा कि वह जहां उंगली रखते थे, मुलायम सिंह यादव वहां साइन कर देते थे। यह वह समय था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान कैबिनेट मंत्री। आजम ने उस महिला का भी नाम लिया जिसने उन्हें सियासत में आगे बढ़ाने में मदद की थी।