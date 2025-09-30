Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

जेल से लौटे आजम खान का खुलासा! “मैं सियासत में नहीं आया, मजबूरी में आया, मुलायम सिंह यादव की वफा पर दिया सबक

Rampur News: आजम खान ने 23 महीने जेल के बाद सपा के शुरुआती दौर की याद दिलाई, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कभी सोने-चांदी या कोठी नहीं मांगी, केवल बच्चों के लिए कलम मांगी।

2 min read

रामपुर

image

Mohd Danish

Sep 30, 2025

azam khan political revelation jail mulayam akilesh yadav rampur

जेल से लौटे आजम खान का खुलासा! Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA

Azam khan political revelation rampur news: 23 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर की यादें ताज़ा की। उन्होंने कहा कि वह जहां उंगली रखते थे, मुलायम सिंह यादव वहां साइन कर देते थे। यह वह समय था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान कैबिनेट मंत्री। आजम ने उस महिला का भी नाम लिया जिसने उन्हें सियासत में आगे बढ़ाने में मदद की थी।

बच्चों के लिए मांगी थी कलम

आजम ने बताया कि उन्होंने कभी सियासत में व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं मांगा। न तो सोने-चांदी के कंगन, न कोठी या बंगला। केवल बच्चों के लिए कलम मांगी थी। उन्होंने कहा, "मैंने कलम मांगी और जिसने दी, उसने मुझसे यह नहीं पूछा कि दस्तखत कहां करने हैं।" उनके अनुसार भरोसा और सम्मान लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद ही मिलता है।

जबरदस्ती राजनीति में आए, बनना चाहते थे लेक्चरर

आजम खान ने बताया कि उनका इरादा सियासत में आने का नहीं था। वह एलएलएम कर रहे थे और फाइनल सेमेस्टर में थे। यूनियन के सेक्रेटरी होने के बावजूद, इमरजेंसी के दौरान उन्हें जबरदस्ती राजनीति में खींच लिया गया। उन्होंने कहा, "मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता था, मुझे नौकरी लग रही थी। सियासत में आने का फैसला मेरी मर्जी का नहीं था।"

जुर्म और आरोपों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया

आजम खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों और मुकदमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी भी जुर्म का सबूत मिलता है, तो वे अपने सिर पर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 50 साल की सियासत में उन्होंने कभी कोठी नहीं बनाई और जिन जमीनों के मामले में आरोप लगे, वे उनकी जाति और बिरादरी के लोगों के कब्जे में थीं।

मुकदमे और अधिकारियों पर किया खुलासा

आजम ने पुलिस और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई मामलों में उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर पौने चार बीघा जमीन का मामला भी उनके ज्ञान के बिना था। अधिकारी उन्हें धमकी देते थे कि जमीन बेच दी तो मार डालेंगे। आजम ने कहा कि अदालत में उनके पक्ष में बयान दर्ज हो चुके हैं और उनकी निष्पक्षता साबित हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आजम खान

मुलायम सिंह यादव

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 07:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / जेल से लौटे आजम खान का खुलासा! “मैं सियासत में नहीं आया, मजबूरी में आया, मुलायम सिंह यादव की वफा पर दिया सबक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘हम तो छोटी गली के खादिम, बड़े नेता आए तो अच्छा लगेगा’, अखिलेश के आगमन पर आजम खान का तंज

azam khan taunt akilesh yadav rampur visit health jail experience
रामपुर

जेल में आजम को जहर देने की खबर सच या झूठ? खुद ही बताई पूरी बात… कहा- मैं तो रोटी और अचार!

रामपुर

पूर्व सांसद का दावा, आजम और उनके परिवार को जेल में ‘स्लो पॉइजन’ देकर मारने की रची गई थी साजिश

रामपुर

आजम खान की तबीयत बिगड़ी, चेकअप के बाद चलेंगे सियासी चाल; क्या है आगे का प्लान?

Azam Khan Health Condition Update
रामपुर

अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सियासत में लगेगा तड़का! जेल के अंदर क्या-क्या हुआ? आजम खान ने तोड़ी चुप्पी

azam khan revealed what happened in jail
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.