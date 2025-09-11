बिजनौर महिला थाने में दारोगा की रहस्यमयी मौत, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, हर पहलू पर जांच जारी

Bijnor police subinspector mysterious death: यूपी के बिजनौर शहर के महिला थाने में तैनात उपनिरीक्षक चंद्रपाल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनके शव को थाने में स्थित सरकारी आवास में पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी संजीव वाजपेई और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे।
मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम शव की प्रारंभिक जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सभी संभावित सुरागों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक की मौत के पीछे की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर ध्यान दे रही है।
चंद्रपाल सिंह 58 वर्ष के थे और वे बदायूं जिले के निवासी थे। वे फरवरी 2025 से बिजनौर महिला थाने में तैनात थे। थाने में उनकी सेवाएं और व्यवहार हमेशा सम्मानजनक माने जाते थे।
पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों और थाने के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही, फॉरेंसिक टीम शव और आवास का विस्तृत विश्लेषण कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जांच में शामिल कर रखा है।