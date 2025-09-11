Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

बिजनौर महिला थाने में दारोगा की रहस्यमयी मौत, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, हर पहलू पर जांच जारी

Bijnor News: बिजनौर महिला थाने में तैनात 58 वर्षीय उपनिरीक्षक चंद्रपाल सिंह का शव सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की गहन जांच में जुटी हैं।

रामपुर

Mohd Danish

Sep 11, 2025

bijnor police subinspector mysterious death chandrapal singh
बिजनौर महिला थाने में दारोगा की रहस्यमयी मौत | Image Source - Social Media 'X'

Bijnor police subinspector mysterious death: यूपी के बिजनौर शहर के महिला थाने में तैनात उपनिरीक्षक चंद्रपाल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनके शव को थाने में स्थित सरकारी आवास में पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी संजीव वाजपेई और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे।

हर पहलू पर जांच जारी

मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम शव की प्रारंभिक जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सभी संभावित सुरागों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक की मौत के पीछे की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर ध्यान दे रही है।

चंद्रपाल सिंह 58 वर्ष के थे और वे बदायूं जिले के निवासी थे। वे फरवरी 2025 से बिजनौर महिला थाने में तैनात थे। थाने में उनकी सेवाएं और व्यवहार हमेशा सम्मानजनक माने जाते थे।

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच

पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों और थाने के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही, फॉरेंसिक टीम शव और आवास का विस्तृत विश्लेषण कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जांच में शामिल कर रखा है।

Updated on:

11 Sept 2025 12:29 pm

Published on:

11 Sept 2025 12:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / बिजनौर महिला थाने में दारोगा की रहस्यमयी मौत, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, हर पहलू पर जांच जारी

