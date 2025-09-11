बिजनौर महिला थाने में दारोगा की रहस्यमयी मौत, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, हर पहलू पर जांच जारी

मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम शव की प्रारंभिक जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सभी संभावित सुरागों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक की मौत के पीछे की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर ध्यान दे रही है।