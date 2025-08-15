Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रामपुर

Bird Flu In Rampur: चार दिन में 80 हजार मुर्गियां दफन, करीब 1 करोड़ का नुकसान, चिकन-अंडे की बिक्री पर रोक

Bird Flu In Rampur: रामपुर जिले में बर्ड फ्लू का प्रकोप चार दिन में 80 हजार से अधिक मुर्गियों की मौत का कारण बना, जिससे पोल्ट्री उद्योग को लगभग एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 15, 2025

bird flu in rampur outbreak 80000 chickens dead poultry loss
Bird Flu In Rampur: चार दिन में 80 हजार मुर्गियां दफन | Image Source - Social Media

Bird flu in rampur outbreak 80000 chickens dead poultry loss: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू ने चार दिनों में पोल्ट्री उद्योग को झकझोर कर रख दिया है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 80,000 से अधिक मुर्गियां मौत का शिकार हो चुकी हैं। प्रत्येक मुर्गी की औसत कीमत करीब 100 रुपये मानी जाए, तो पोल्ट्री फार्म मालिकों को लगभग एक करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। यह नुकसान न केवल कारोबार पर गहरी चोट है, बल्कि किसानों और पोल्ट्री उद्यमियों की आजीविका पर भी बड़ा संकट बनकर सामने आया है।

बिलासपुर और चंदेन में सबसे ज्यादा असर

रामपुर जिले के बिलासपुर के सीहोर गांव में पहले दिन लगभग 15 हजार मुर्गियों की मौत हुई थी। बर्ड फ्लू (Bird Flu In Rampur) की पुष्टि होते ही शेष मुर्गियों को भी नष्ट कर दिया गया। यहां 35 हजार से अधिक मुर्गियां दफनाई गईं। इसी तरह चंदेन गांव में 16 हजार से अधिक मुर्गियों को प्रशासनिक टीमों ने नष्ट किया। यह कदम संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन इसने पोल्ट्री कारोबारियों को भारी घाटे की स्थिति में ला दिया।

ये भी पढ़ें

US Tariff: यूपी में यूएस टैरिफ का असर! फैक्ट्रियों से हो रही कर्मचारियों की छुट्टी, बेरोजगार हो रहे कर्मचारी
मुरादाबाद
us tariff impact on up handicraft export epch meets textile minister

डिलारी और मुस्तफा खुर्द में भी हाहाकार

मिलकखानम के डिलारी गांव में स्थित दो पोल्ट्री फार्मों में 20 हजार से अधिक मुर्गियां मर चुकी हैं। वहीं, मुस्तफा खुर्द के एक पोल्ट्री फार्म में नौ हजार मुर्गियों की मौत हुई है। इन घटनाओं के साथ ही चार दिन में रामपुर जिले में मृत मुर्गियों की संख्या 80 हजार के करीब पहुंच गई है। टीमें लगातार खेतों और फार्मों में जाकर मृत मुर्गियों को गड्ढों में दफन कर रही हैं। पशुपालन विभाग जीवित और मृत दोनों प्रकार की मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेज रहा है।

स्वास्थ्य पर खतरे और प्रशासन की सख्ती

विशेषज्ञों का कहना है कि बर्ड फ्लू (Bird Flu In Rampur) न केवल मुर्गियों के लिए घातक है, बल्कि यह संक्रमण के माध्यम से इंसानों तक भी पहुंच सकता है। संक्रमित चिकन के मीट का सेवन करने से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रशासन ने जिले में 21 दिनों तक चिकन और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 11 अगस्त को पूरे जिले में लागू कर दिया गया था।

पहले सावन, अब बर्ड फ्लू (Bird Flu In Rampur) - कारोबारियों की दोहरी मार

पोल्ट्री व्यवसायियों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। सावन माह में धार्मिक कारणों से चिकन और मीट की दुकानों की मांग लगभग ठप रही। जैसे ही सावन समाप्त हुआ और कारोबार की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जगी, बर्ड फ्लू (Bird Flu In Rampur) का प्रकोप आ गया। अब न केवल बिक्री बंद है, बल्कि पोल्ट्री फार्म में बड़ी संख्या में मुर्गियों की अचानक मौत से व्यापारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 05:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / Bird Flu In Rampur: चार दिन में 80 हजार मुर्गियां दफन, करीब 1 करोड़ का नुकसान, चिकन-अंडे की बिक्री पर रोक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.