Rampur News: शादीशुदा डांसर युवक का किन्नरों ने काटा प्राइवेट पार्ट, कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर दिया घटना को अंजाम, हालत गंभीर

Rampur News: यूपी के रामपुर में एक शादीशुदा डांसर युवक का आरोप है कि शाहबाद के कुछ किन्नरों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर बेहोश कर दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रामपुर•Jul 01, 2025 / 02:47 pm• Mohd Danish

Rampur News: शादीशुदा डांसर युवक का किन्नरों ने काटा प्राइवेट पार्ट | AI Generated Image

Eunuchs cut off private part of married dancer in rampur: रामपुर जिले के पटवाई क्षेत्र निवासी एक शादीशुदा युवक के साथ दर्दनाक वारदात सामने आई है। युवक एक डांसर है और उसका आरोप है कि शाहबाद क्षेत्र के कुछ किन्नरों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर बेहोश किया और उसके बाद उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। घटना के बाद युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

कार्यक्रम में जाते समय किन्नरों ने रास्ते में रोका पीड़ित युवक एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बदायूं के बिसौली क्षेत्र जा रहा था। रास्ते में शाहबाद में उसे कुछ पुराने परिचित किन्नर मिले, जिन्होंने पहले युवक पर कार्यक्रमों में न आने की शिकायत की। इसके बाद जबरदस्ती उसे अपने साथ शाहबाद क्षेत्र के एक गांव में ले गए। नशा देकर किया हमला, होश आया तो कटा मिला प्राइवेट पार्ट युवक का कहना है कि गांव में ले जाकर किन्नरों ने उसे कोल्ड ड्रिंक दी, जिसमें नशा मिला हुआ था। बेहोश होने के बाद जब उसे होश आया, तो पाया कि उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है। किसी तरह परिजनों को इस बात की सूचना मिली, तो वह तत्काल मौके पर पहुंचे और युवक को शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गए। हालत गंभीर देख जिला अस्पताल किया रेफर शाहबाद CHC में डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि युवक की पत्नी और भाई आरोपी किन्नरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी, मेडिकल रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई कोतवाली प्रभारी पंकज पंत ने बताया कि युवक का मेडिकल कराया गया है और उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी।