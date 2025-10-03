PM Samman Nidhi: पीएम सम्मान निधि पाने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, लाखों लाभार्थी अभी तक रजिस्ट्री से वंचित

PM Samman Nidhi - Image Source - 'FB'
PM Samman Nidhi News: रामपुर जिले में प्रधानमंत्री सम्मान निधि (PM Samman Nidhi) योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। यह कदम किसानों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जिले में अब भी लगभग एक लाख लाभार्थियों ने रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिससे उनका महत्वपूर्ण लाभ खतरे में है।
उप कृषि निदेशक राम किशन सिंह ने किसानों से विशेष अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसान समय रहते रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, तो उन्हें पीएम सम्मान निधि (PM Samman Nidhi) के अलावा कई अन्य कृषि योजनाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है।
किसानों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करके जन सेवा केंद्र पहुंचें। रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधार कार्ड, खेत का प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
जिले में लाखों किसान अभी भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं। कृषि विभाग ने जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया है ताकि सभी लाभार्थी समय पर रजिस्ट्री करवा सकें। इससे न केवल पीएम सम्मान निधि (PM Samman Nidhi) बल्कि अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित होगा।
किसानों के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि रजिस्ट्री न कराने पर उन्हें वित्तीय सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उप कृषि निदेशक ने कहा कि किसानों को तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक हित सुरक्षित रह सके।
