PM Samman Nidhi: पीएम सम्मान निधि पाने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, लाखों लाभार्थी अभी तक रजिस्ट्री से वंचित

PM Samman Nidhi News: रामपुर जिले में प्रधानमंत्री सम्मान निधि (PM Samman Nidhi) योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। यह कदम किसानों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जिले में अब भी लगभग एक लाख लाभार्थियों ने रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिससे उनका महत्वपूर्ण लाभ खतरे में है।