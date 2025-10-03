Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

PM Samman Nidhi: पीएम सम्मान निधि पाने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, लाखों लाभार्थी अभी तक रजिस्ट्री से वंचित

PM Samman Nidhi: यूपी के रामपुर में पीएम सम्मान निधि (PM Samman Nidhi) का लाभ पाने के लिए किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। जिले में लगभग एक लाख किसान अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं।

less than 1 minute read

रामपुर

image

Mohd Danish

Oct 03, 2025

farmer registration mandatory for pm samman nidhi rampur news

PM Samman Nidhi - Image Source - 'FB'

PM Samman Nidhi News: रामपुर जिले में प्रधानमंत्री सम्मान निधि (PM Samman Nidhi) योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। यह कदम किसानों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जिले में अब भी लगभग एक लाख लाभार्थियों ने रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिससे उनका महत्वपूर्ण लाभ खतरे में है।

उप कृषि निदेशक ने किसानों से की विशेष अपील

उप कृषि निदेशक राम किशन सिंह ने किसानों से विशेष अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसान समय रहते रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, तो उन्हें पीएम सम्मान निधि (PM Samman Nidhi) के अलावा कई अन्य कृषि योजनाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है।

जन सेवा केंद्र में रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करना जरूरी

किसानों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करके जन सेवा केंद्र पहुंचें। रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधार कार्ड, खेत का प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।

जिले में लाखों किसान अभी भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं। कृषि विभाग ने जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया है ताकि सभी लाभार्थी समय पर रजिस्ट्री करवा सकें। इससे न केवल पीएम सम्मान निधि (PM Samman Nidhi) बल्कि अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित होगा।

समय पर रजिस्ट्री न करने पर होंगे नुकसान

किसानों के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि रजिस्ट्री न कराने पर उन्हें वित्तीय सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उप कृषि निदेशक ने कहा कि किसानों को तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक हित सुरक्षित रह सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 07:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / PM Samman Nidhi: पीएम सम्मान निधि पाने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, लाखों लाभार्थी अभी तक रजिस्ट्री से वंचित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“मैं सुधार गृह से आया हूं, पर सुधरा नहीं हूं”; आजम खान ने सांसद मोहिबुल्ला नदवी पर कसा तंज, सियासत फिर गरमाई

azam khan slams mohibbullah nadvi remark political reaction jail experience
रामपुर

रामपुर में बोले आजम खान- सेवा से चाहिए निजात, अखिलेश के नाम से परहेज; सेहत और मुकदमों पर ध्यान

azam khan statement health focus court cases avoid akhilesh name rampur
रामपुर

UP Politics: रामपुर में भावुक हुए आजम खान, बोले- मेरे अंदर मक्कारी नहीं, मैंने हमेशा ईमानदारी से निभाई है राजनीति

azam khan statement rampur up politics allegations response
रामपुर

‘राजनीति में मुझे जबरदस्ती खींचा गया’, मुलायम सिंह यादव को लेकर आजम खान ने कही बड़ी बात

azam-khan-political-revelation-jail-mulayam-akilesh-yadav-rampur
रामपुर

‘हम तो छोटी गली के खादिम, बड़े नेता आए तो अच्छा लगेगा’, अखिलेश के आगमन पर आजम खान का तंज

azam khan taunt akilesh yadav rampur visit health jail experience
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.