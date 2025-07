Rampur: भारत विकास परिषद की सेवा पहल, गौशाला में किया चारा वितरण, 10 जुलाई को स्थापना दिवस

Fodder distribution done in Gaushala in Rampur: रामपुर जिले के बिलासपुर में भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा ने शुक्रवार को ग्राम मुशर्रफगंज स्थित आदर्श गौशाला में सेवा कार्य किया। इस अवसर पर शाखा के सदस्यों ने गौ माता को हरा चारा खिलाया और सेवा का भाव प्रकट किया।