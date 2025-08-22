रामपुर में धर्म परिवर्तन कराने की साजिश! मस्जिद के पूर्व इमाम गिरफ्तार, छांगुर से तार जुड़ने की आशंका

Former imam arrested forced conversion in rampur: यूपी के रामपुर जिले में धर्म परिवर्तन का एक नया मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस बार आरोप मस्जिद के पूर्व इमाम पर लगे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।