रामपुर में धर्म परिवर्तन कराने की साजिश! मस्जिद के पूर्व इमाम गिरफ्तार, छांगुर से तार जुड़ने की आशंका

Former imam arrested forced conversion in rampur: यूपी के रामपुर जिले में धर्म परिवर्तन का एक नया मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस बार आरोप मस्जिद के पूर्व इमाम पर लगे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
बुधवार को सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने मस्जिद के पूर्व इमाम पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लिया।
एसपी के आदेश पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी रहीस अहमद को अजीमनगर थाना क्षेत्र के परचई कुम्हरिया गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से दो तमंचे, चार जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया। आरोपी पहले एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता था।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के तार छांगुर बाबा मामले से जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। बावजूद इसके, मामले को गंभीर मानते हुए जांच के दायरे को और बढ़ा दिया गया है।
यह पहला मामला नहीं है। करीब दो महीने पहले सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मिलक इच्छा राम गांव में भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का खुलासा हुआ था। उस दौरान बजरंग दल के नेता की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर दो महिलाओं समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है और पुलिस लगातार आरोपों की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।