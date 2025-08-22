Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

रामपुर में धर्म परिवर्तन कराने की साजिश! मस्जिद के पूर्व इमाम गिरफ्तार, छांगुर से तार जुड़ने की आशंका

Rampur Crime News: रामपुर में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मस्जिद के पूर्व इमाम को गिरफ्तार कर लिया है।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 22, 2025

former imam arrested forced conversion video case rampur up
रामपुर में धर्म परिवर्तन कराने की साजिश! Image Source - Social Media 'FB'

Former imam arrested forced conversion in rampur: यूपी के रामपुर जिले में धर्म परिवर्तन का एक नया मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस बार आरोप मस्जिद के पूर्व इमाम पर लगे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

वायरल वीडियो से खुला राज़

बुधवार को सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने मस्जिद के पूर्व इमाम पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लिया।

ये भी पढ़ें

सुहागरात पर प्यार की जगह मिला दर्द, पत्नी की हरकत से अस्पताल पहुंचा दूल्हा, जानें चौंकाने वाला मामला
बिजनोर
bijnor husband wife blade attack wedding night case

पूर्व इमाम गिरफ्तार, हथियार बरामद

एसपी के आदेश पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी रहीस अहमद को अजीमनगर थाना क्षेत्र के परचई कुम्हरिया गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से दो तमंचे, चार जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया। आरोपी पहले एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता था।

छांगुर से तार जुड़ने की आशंका

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के तार छांगुर बाबा मामले से जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। बावजूद इसके, मामले को गंभीर मानते हुए जांच के दायरे को और बढ़ा दिया गया है।

रामपुर में पहले भी सामने आए धर्म परिवर्तन के मामले

यह पहला मामला नहीं है। करीब दो महीने पहले सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मिलक इच्छा राम गांव में भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का खुलासा हुआ था। उस दौरान बजरंग दल के नेता की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर दो महिलाओं समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है और पुलिस लगातार आरोपों की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

Published on:

22 Aug 2025 01:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में धर्म परिवर्तन कराने की साजिश! मस्जिद के पूर्व इमाम गिरफ्तार, छांगुर से तार जुड़ने की आशंका

