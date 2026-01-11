यूपी में ठंड ने बदली चाल! अगले 5 दिन कोहरा ही कोहरा, IMD ने किया अलर्ट जारी

वहीं दूसरी ओर, प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा। अयोध्या, अमेठी, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, झांसी, इटावा, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, कन्नौज और उन्नाव में आसमान साफ रहेगा। यहां सुबह हल्की ठंड के बाद दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि कोहरे के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करें।