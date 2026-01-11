यूपी में ठंड ने बदली चाल! अगले 5 दिन कोहरा ही कोहरा, IMD ने किया अलर्ट जारी

UP Weather: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट! Image Source - Pexels
UP Weather Update Today: यूपी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। दो दिन तक खिली धूप के बाद अब प्रदेश में फिर से कोहरे वाले दिन शुरू होने जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों में यूपी के कई जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। तापमान घटने के साथ ही ठंड भी बढ़ेगी और सुबह के समय कोहरा देखने को मिलेगा।
IMD के मुताबिक, 11 जनवरी को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि ऐसी स्थिति अगले 5 दिनों तक बनी रह सकती है। इस दौरान 300 से 500 मीटर तक की दृश्यता वाला कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
रविवार को प्रदेश के करीब 20 जिलों में कोहरा छाने की संभावना है। इनमें चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर शामिल हैं। इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं दूसरी ओर, प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा। अयोध्या, अमेठी, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, झांसी, इटावा, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, कन्नौज और उन्नाव में आसमान साफ रहेगा। यहां सुबह हल्की ठंड के बाद दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि कोहरे के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करें।
