DM ने लगाया 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना; पटवारी सस्पेंड…इस मामले में केस भी हुआ दर्ज

उन्होंने कहा कि मामले में पटवारी, कानूनगो को सस्पेंड कर दिया गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए DM ने कहा गैर-कानूनी माइनिंग की गतिविधियों को रोकने के लिए जिले भर में 10 से ज्यादा चेकपॉइंट बनाए गए हैं। माइनिंग मटीरियल ले जाने वाली गाड़ियों की वैलिड माइनिंग परमिट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अच्छी तरह से चेकिंग की जा रही है।