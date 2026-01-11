11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रामपुर

DM ने लगाया 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना; पटवारी सस्पेंड…इस मामले में केस भी हुआ दर्ज

DM Imposes Fine More Than 3 Crores: DM ने 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाते हुए पटवारी को सस्पेंड कर दिया। साथ ही केस भी दर्ज किया गया है। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Harshul Mehra

Jan 11, 2026

rampur dm suspends patwari in illegal mining case more than 3 crore fine imposed know whole matter

DM ने लगाया 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना और पटवारी को किया सस्पेंड। फोटो सोर्स- (ANI)

DM Imposes Fine More Than 3 Crores: उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे बनाने के दौरान चल रही गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 3.75 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी (Ajay Kumar Dwivedi) ने बताया, ''एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट (Environmental Protection Act) के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि गबर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिना इजाजत वाली जगह पर और तय गहराई से ज्यादा मिट्टी की खुदाई करके कथित तौर पर तय शर्तों का उल्लंघन किया।''

रामपुर DM ने लगाया 3.75 करोड़ का जुर्माना

DM अजय कुमार द्विवेदी ने कहा, "रामपुर में एक नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके लिए मिट्टी की सप्लाई के लिए गबर कंस्ट्रक्शन कंपनी को रखा गया था। जांच के दौरान, कंपनी को परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते पाया गया। इसलिए, 3.75 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है।''

Rampur News: पटवारी, कानूनगो को सस्पेंड

उन्होंने कहा कि मामले में पटवारी, कानूनगो को सस्पेंड कर दिया गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए DM ने कहा गैर-कानूनी माइनिंग की गतिविधियों को रोकने के लिए जिले भर में 10 से ज्यादा चेकपॉइंट बनाए गए हैं। माइनिंग मटीरियल ले जाने वाली गाड़ियों की वैलिड माइनिंग परमिट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अच्छी तरह से चेकिंग की जा रही है।

रोजाना लगभग 1,200 से 1,500 गाड़ियों की जांच

DM ने आगे कहा कि अधिकारी यह भी वेरिफाई कर रहे हैं कि गाड़ियां ओवरलोडेड तो नहीं हैं। एवरेज, रोजाना लगभग 1,200 से 1,500 गाड़ियों की जांच की जाती है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। सभी चेकपॉइंट्स पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है।

दो शिफ्ट में काम करते हैं अधिकारी

उन्होंने कहा कि अधिकारी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक दो शिफ्ट में काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने और दोहराव को रोकने के लिए हर दिन हर चेकपॉइंट पर एक नया अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

ये भी पढ़ें

‘मेरा मानसिक बलात्कार करना बंद कराओ’, पीड़िता बोली- कुलदीप सेंगर के समर्थक कर रहे चरित्र हनन
उन्नाव
unnao rape case update victim new video surfaces big statement about kuldeep singh sengar supporters

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 10:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / DM ने लगाया 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना; पटवारी सस्पेंड…इस मामले में केस भी हुआ दर्ज

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Rain: यूपी वालों के लिए 36 घंटे भारी! बारिश, शीतलहर और घने कोहरे से कांपेगा उत्तर प्रदेश

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, घने कोहरे के बीच कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट(photo-patrika)
रामपुर

यूपी में ठंड ने बदली चाल! अगले 5 दिन कोहरा ही कोहरा, IMD ने किया अलर्ट जारी

cold wave alert up weather update imd latest news
रामपुर

आजम खां जेल में बीमार, बेड तक नहीं दिया, जमीन पर सो रहे, मुलाकात के बाद बोलीं पत्नी तजीन फातिमा

Azam khan
रामपुर

जेल में बीमार आजम खान, जमीन पर सोने को मजबूर? मुलाकात के बाद तजीन फात्मा के गंभीर आरोप!

azam khan health issue rampur jail
रामपुर

कौन हैं सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी? तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले क्यों आ रहा नाम; विवादों से पहले भी रह चुका नाता!

about mp mohibullah nadvi why his name coming up in turkman gate stone pelting case in delhi
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.