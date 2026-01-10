‘मेरा मानसिक बलात्कार करना बंद कराओ’, पीड़िता बोली- कुलदीप सेंगर के समर्थक कर रहे चरित्र हनन

उन्नाव रेप केस की पीड़िता का नया वीडियो आया सामने। फोटो सोर्सः Video Grab
Unnao Rape Case Update: शनिवार को उन्नाव रेप कांड की पीड़िता का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर की दोनों बेटियां और उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान उजागर कर रहे हैं। साथ ही उसका चरित्र हनन किया जा रहा है।
पीड़िता का कहना है कि उनसे बार-बार ठोस सबूत पेश करने की बात कही जा रही है, जबकि जो भी सबूत थे, वे पहले ही अदालत के सामने रखे जा चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनके पास कोई नया या पुख्ता सबूत है, तो उसे सार्वजनिक करने या जांच एजेंसियों को सौंपने के बजाय सोशल मीडिया पर क्यों फैलाया जा रहा है?
वीडियो में पीड़िता ने यह भी कहा कि 11 दिसंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाति विशेष समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम किसी सामान्य धरना-प्रदर्शन की तरह नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर दबाव बनाना और उन्हें डराकर अपने पक्ष में फैसला करवाने की कोशिश करना है। पीड़िता ने साफ कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि ऐश्वर्या सेंगर को जानबूझकर राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि वह 2027 में कुलदीप सिंह सेंगर की राजनीतिक विरासत संभाल सकें। पीड़िता का कहना है कि ऐश्वर्या अपने इंटरव्यू को लगातार सनसनीखेज बना रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ऐश्वर्या यह कहती हैं कि उनके परिवार में सिर्फ चार लोग हैं, तो फिर समर्थन में इतने लोग बार-बार सामने कहां से आ रहे हैं।
पीड़िता ने भावुक अपील करते हुए कहा कि ऐश्वर्या भले ही बड़ी नेता बनें, इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं हैं, लेकिन अपने लोगों और समर्थकों के जरिए उनका चरित्र हनन ना कराया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया और बयानों के जरिए उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि उसका मानसिक बलात्कार करना बंद कराया जाए।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग