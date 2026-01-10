‘मेरा मानसिक बलात्कार करना बंद कराओ’, पीड़िता बोली- कुलदीप सेंगर के समर्थक कर रहे चरित्र हनन

वीडियो में पीड़िता ने यह भी कहा कि 11 दिसंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाति विशेष समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम किसी सामान्य धरना-प्रदर्शन की तरह नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर दबाव बनाना और उन्हें डराकर अपने पक्ष में फैसला करवाने की कोशिश करना है। पीड़िता ने साफ कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।