UP Rain: यूपी वालों के लिए 36 घंटे भारी! बारिश, शीतलहर और घने कोहरे से कांपेगा उत्तर प्रदेश

UP Rain Alert Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार सख्त होता जा रहा है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सुबह और शाम के समय गलन भरी ठंड लोगों को बेहाल कर रही है। इसी बीच पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश (UP Rain) और बादलों की आवाजाही ने ठंड की तीव्रता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 36 घंटे प्रदेश के लिए भारी रहने वाले हैं, जहां ठंड के साथ-साथ शीतलहर और घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ाएगा।
मथुरा, आगरा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी सूचना है। बारिश (UP Rain) और बादलों की सक्रियता के चलते तापमान में और गिरावट आई है, जिससे ठंड का असर और तेज हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति अभी कुछ दिनों तक बनी रह सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों हिस्सों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। दिनभर बर्फीली हवाएं चलने से सिहरन महसूस होगी। 11, 12 और 13 जनवरी को करीब 30 जिलों में घने से अति घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने बताया कि अगले पांच दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। कई इलाकों में दृश्यता 300 से 500 मीटर तक सिमट सकती है। इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना है।
रविवार और सोमवार को पश्चिमी यूपी के जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश (UP Rain) के कारण तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे ठंड का असर कई गुना बढ़ जाएगा।
प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, सहारनपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, टूंडला, झांसी, बांदा, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया और वाराणसी शामिल हैं।
घने से अति घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो जाएगी। इसका सीधा असर रेल यातायात पर पड़ेगा और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल सकती हैं। वहीं, सड़कों पर भी वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक गिरावट हो सकती है। बीते 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान आजमगढ़ में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो ठंड की गंभीरता को दर्शाता है।
