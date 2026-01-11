UP Rain: यूपी वालों के लिए 36 घंटे भारी! बारिश, शीतलहर और घने कोहरे से कांपेगा उत्तर प्रदेश

UP Rain Alert Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार सख्त होता जा रहा है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सुबह और शाम के समय गलन भरी ठंड लोगों को बेहाल कर रही है। इसी बीच पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश (UP Rain) और बादलों की आवाजाही ने ठंड की तीव्रता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 36 घंटे प्रदेश के लिए भारी रहने वाले हैं, जहां ठंड के साथ-साथ शीतलहर और घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ाएगा।