11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रामपुर

UP Rain: यूपी वालों के लिए 36 घंटे भारी! बारिश, शीतलहर और घने कोहरे से कांपेगा उत्तर प्रदेश

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर जारी है। अगले 36 घंटों तक बारिश (UP Rain), शीतलहर और घने कोहरे से ठंड और बढ़ेगी। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Jan 11, 2026

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, घने कोहरे के बीच कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, घने कोहरे के बीच कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट(photo-patrika)

UP Rain Alert Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार सख्त होता जा रहा है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सुबह और शाम के समय गलन भरी ठंड लोगों को बेहाल कर रही है। इसी बीच पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश (UP Rain) और बादलों की आवाजाही ने ठंड की तीव्रता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 36 घंटे प्रदेश के लिए भारी रहने वाले हैं, जहां ठंड के साथ-साथ शीतलहर और घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ाएगा।

पश्चिमी यूपी में बारिश (UP Rain) और ओलों से बढ़ी ठंड

मथुरा, आगरा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी सूचना है। बारिश (UP Rain) और बादलों की सक्रियता के चलते तापमान में और गिरावट आई है, जिससे ठंड का असर और तेज हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति अभी कुछ दिनों तक बनी रह सकती है।

शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों हिस्सों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। दिनभर बर्फीली हवाएं चलने से सिहरन महसूस होगी। 11, 12 और 13 जनवरी को करीब 30 जिलों में घने से अति घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है।

विजिबिलिटी घटेगी, येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बताया कि अगले पांच दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। कई इलाकों में दृश्यता 300 से 500 मीटर तक सिमट सकती है। इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना है।

बूंदाबांदी से और बढ़ेगी ठंड

रविवार और सोमवार को पश्चिमी यूपी के जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश (UP Rain) के कारण तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे ठंड का असर कई गुना बढ़ जाएगा।

न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना

प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, सहारनपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, टूंडला, झांसी, बांदा, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया और वाराणसी शामिल हैं।

ट्रेनें होंगी लेट, जनजीवन प्रभावित

घने से अति घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो जाएगी। इसका सीधा असर रेल यातायात पर पड़ेगा और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल सकती हैं। वहीं, सड़कों पर भी वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

अगले 48 घंटों में और गिरेगा तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक गिरावट हो सकती है। बीते 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान आजमगढ़ में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो ठंड की गंभीरता को दर्शाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 07:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / UP Rain: यूपी वालों के लिए 36 घंटे भारी! बारिश, शीतलहर और घने कोहरे से कांपेगा उत्तर प्रदेश

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में ठंड ने बदली चाल! अगले 5 दिन कोहरा ही कोहरा, IMD ने किया अलर्ट जारी

cold wave alert up weather update imd latest news
रामपुर

आजम खां जेल में बीमार, बेड तक नहीं दिया, जमीन पर सो रहे, मुलाकात के बाद बोलीं पत्नी तजीन फातिमा

Azam khan
रामपुर

जेल में बीमार आजम खान, जमीन पर सोने को मजबूर? मुलाकात के बाद तजीन फात्मा के गंभीर आरोप!

azam khan health issue rampur jail
रामपुर

कौन हैं सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी? तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले क्यों आ रहा नाम; विवादों से पहले भी रह चुका नाता!

about mp mohibullah nadvi why his name coming up in turkman gate stone pelting case in delhi
रामपुर

पहचान बदली, देश बदला, नौकरी नहीं छोड़ी: रामपुर में पाकिस्तानी महिला की सरकारी टीचर के रूप में तैनाती का पूरा सच

pakistani woman fake identity teacher rampur
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.