Rampur: शादी से एक दिन पहले हुई थी दूल्हे की हत्या, पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद किया अरेस्ट

रामपुर•Jun 17, 2025 / 10:57 am• Mohd Danish

Groom was murdered day before wedding in Rampur: रामपुर में शादी से एक दिन पहले दूल्हे की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी ने हेड कांस्टेबल की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में उसे गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी पुलिस के अनुसार, गंज थाना क्षेत्र के फकीरों वाला फाटक मोहल्ला निवासी निहाल (25) का विवाह धनुपुरा गांव की गुलफशां से तय हुआ था। शादी से एक दिन पहले, 14 जून को दो युवक खुद को दुल्हन का चचेरा भाई बताते हुए निहाल के घर पहुंचे और कपड़ों के साइज के बहाने उसे बाहर बुलाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद निहाल की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को अजीमनगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा शुमाली गांव के जंगल में फेंक दिया गया। परिजनों की शिकायत पर दुल्हन गुलफशां, उसके प्रेमी सद्दाम और दो अन्य फरमान व अनीस के खिलाफ गंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की कार्रवाई, दो आरोपी हिरासत में पुलिस ने फरमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सद्दाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। सीओ सिटी जितेंद्र सिंह के अनुसार, हत्या में प्रयुक्त सामान और निहाल का मोबाइल बरामद करने के लिए सद्दाम को घटनास्थल पर ले जाया गया था। वहीं सोमवार रात को सद्दाम ने अचानक एक हेड कांस्टेबल की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया, इस दौरान आरोपी ने फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो सद्दाम के दाहिने पैर में लगी। घायल सद्दाम को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल भेजा गया है। क्या बोले अधिकारी एएसपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को जेल भेजा गया है, जबकि दो से पूछताछ जारी है। परिजनों के आरोपों की गहराई से जांच की जा रही है। यह मामला रामपुर में एक बार फिर प्रेम-प्रसंग और शादी से जुड़ी आपराधिक साजिशों की भयावह सच्चाई को सामने लाता है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी।