Rampur: शादी की खुशियां मातम में बदलीं, तंबाकू मांगने पर दूल्हे के मामा की पीट-पीटकर हत्या, गांव में पसरा सन्नाटा

Rampur News: यूपी के रामपुर में एक शादी समारोह के दौरान तंबाकू मांगने को लेकर हुए विवाद में दूल्हे के मामा राजेंद्र की डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई।

रामपुर•May 24, 2025 / 12:52 pm• Mohd Danish

Rampur: शादी की खुशियां मातम में बदलीं..

Happiness of marriage turned into mourning in Rampur: रामपुर जनपद के पाटवाई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनश्यामपुर में एक शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। तंबाकू मांगने को लेकर हुए झगड़े में बारात में आए दूल्हे के मामा की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

यह है पूरा मामला ग्राम धनश्यामपुर निवासी रोशनलाल की पुत्री की बारात अजीमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा सिमौदिया से आई थी। बरात की चढ़त और भोज का कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था। इसी दौरान ककरौआ मझरा निवासी दूल्हे के मामा राजेंद्र, जो भोजन कर लौटने की तैयारी में थे, का गांव के युवक सोनू से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि सोनू ने राजेंद्र से तंबाकू मांगी थी। इस छोटी-सी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप है कि सोनू अपने कुछ साथियों के साथ डंडे लेकर आया और राजेंद्र पर हमला कर दिया। हमले में राजेंद्र के सिर सहित शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। रास्ते में तोड़ा दम, गांव में सन्नाटा घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिस दौरान हमलावर भाग निकले। घायल राजेंद्र को परिजन इलाज के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना से शादी की खुशियाँ मातम में बदल गईं और गांव में सन्नाटा छा गया। यह भी पढ़ें फ्लैट के भीतर मिली लाश, बाहर बिलखता रहा 7 साल का बच्चा, मायके वालों ने कहा ‘ये मर्डर है’ पुलिस जांच में जुटी, तहरीर का इंतजार मृतक के परिजन देर रात थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पाटवाई थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थाना क्राइम प्रभारी मान चंद ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मृतक के परिजन देर रात थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पाटवाई थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थाना क्राइम प्रभारी मान चंद ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।