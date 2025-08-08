UP News: पड़ोसी संग रंगे हाथों पकड़ी गई पत्नी, शिकायत करने गया पति उल्टा पिट गया, चौंकाने वाला है मामला

UP News Today: यूपी के रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों की गरिमा को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को गांव के ही युवक के साथ संदिग्ध हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना ने पति के होश उड़ा दिए। जब वह मामले की शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचा, तो उल्टा आरोपी युवक और उसके परिजनों ने ही उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।