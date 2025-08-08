8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रामपुर

UP News: पड़ोसी संग रंगे हाथों पकड़ी गई पत्नी, शिकायत करने गया पति उल्टा पिट गया, चौंकाने वाला है मामला

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के एक गांव में पति ने पत्नी को पड़ोसी युवक के साथ संदिग्ध हालत में देख लिया। शिकायत करने गए पति पर आरोपी और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 08, 2025

husband catches wife with neighbor assault case registered in up
UP News: पड़ोसी संग रंगे हाथों पकड़ी गई पत्नी | AI Generated Image

UP News Today: यूपी के रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों की गरिमा को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को गांव के ही युवक के साथ संदिग्ध हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना ने पति के होश उड़ा दिए। जब वह मामले की शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचा, तो उल्टा आरोपी युवक और उसके परिजनों ने ही उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

आंगन से आई आवाज़ ने बदल दी ज़िंदगी

पीड़ित युवक के मुताबिक, बीती रात वह अपने घर की छत पर सो रहा था। देर रात आंगन की ओर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। शक होने पर वह तुरंत नीचे उतरा। वहां उसने जो नज़ारा देखा, उससे उसकी दुनिया हिल गई। उसकी पत्नी गांव के ही युवक सुनील उर्फ भोला के साथ घर के बाथरूम में संदिग्ध स्थिति में मौजूद थी। पति को देखते ही सुनील मौके से भाग निकला।

ये भी पढ़ें

UP Rains Alert: रक्षाबंधन पर झमाझम बारिश, 39 जिलों में अलर्ट, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल
मुरादाबाद
up rains alert forecast august rakhi 39 districts

शिकायत करने गए तो हुआ हमला

घटना से आक्रोशित पति शिकायत करने सीधे सुनील के घर पहुंचा। लेकिन वहां मौजूद सुनील, रंजीत और नरेश ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा।

पुलिस ने तीन के खिलाफ दर्ज किया केस

पीड़ित ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुनील उर्फ भोला, रंजीत और नरेश के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गांव में चर्चा का विषय बना मामला

इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक निजी विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 04:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / UP News: पड़ोसी संग रंगे हाथों पकड़ी गई पत्नी, शिकायत करने गया पति उल्टा पिट गया, चौंकाने वाला है मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.