UP News: पड़ोसी संग रंगे हाथों पकड़ी गई पत्नी, शिकायत करने गया पति उल्टा पिट गया, चौंकाने वाला है मामला

UP News Today: यूपी के रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों की गरिमा को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को गांव के ही युवक के साथ संदिग्ध हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना ने पति के होश उड़ा दिए। जब वह मामले की शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचा, तो उल्टा आरोपी युवक और उसके परिजनों ने ही उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पीड़ित युवक के मुताबिक, बीती रात वह अपने घर की छत पर सो रहा था। देर रात आंगन की ओर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। शक होने पर वह तुरंत नीचे उतरा। वहां उसने जो नज़ारा देखा, उससे उसकी दुनिया हिल गई। उसकी पत्नी गांव के ही युवक सुनील उर्फ भोला के साथ घर के बाथरूम में संदिग्ध स्थिति में मौजूद थी। पति को देखते ही सुनील मौके से भाग निकला।
घटना से आक्रोशित पति शिकायत करने सीधे सुनील के घर पहुंचा। लेकिन वहां मौजूद सुनील, रंजीत और नरेश ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा।
पीड़ित ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुनील उर्फ भोला, रंजीत और नरेश के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक निजी विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा।