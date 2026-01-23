23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीन फातिमा का जौहर-ट्रस्ट से इस्तीफा, अब बहन संभालेंगी कमान

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी ट्रस्ट के सभी पदों से अलग होने का निर्णय लिया है। तीनों अब ट्रस्ट की आधिकारिक संरचना का हिस्सा नहीं हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Aman Pandey

Jan 23, 2026

Azam Khan wife and son arms license cancelled

पा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां, उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. तजीन फात्मा के इस्तीफे के बाद मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी गठित की गई है। आजम खां की बहन निकहत अफलाक को ट्रस्ट का नया अध्यक्ष, जबकि बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम को सचिव बनाया गया है। ट्रस्ट के सुचारू संचालन के लिए अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। इनमें सपा विधायक नसीर अहमद खां को संयुक्त सचिव, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को उपाध्यक्ष और जावेद उर रहमान खां को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. एस.एन. सलाम ने बदलाव की पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय ट्रस्ट की निरंतरता और कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए लिया गया है।

आजम का ड्रीम प्रोजेक्ट

जौहर ट्रस्ट को आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता रहा है। वर्षों की कवायद के बाद स्थापित इस ट्रस्ट के माध्यम से जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। पहले आजम खां ट्रस्ट के अध्यक्ष, उनकी पत्नी सचिव और दोनों बेटे सदस्य थे। नई व्यवस्था में यह पूरी संरचना बदल गई है।

कानूनी दबाव भी कारण

आजम खां और उनके परिवार पर विभिन्न मामलों में कानूनी कार्रवाई जारी है। डबल पैन कार्ड केस में आजम और अब्दुल्ला वर्तमान में रामपुर जेल में बंद हैं। ट्रस्ट से जुड़े मामलों में भी जांच चल रही है, जिनमें किसानों की जमीन कब्जाने और अन्य आरोपों से जुड़े 30 से अधिक मामले बताए जाते हैं। प्रशासन ट्रस्ट की संपत्तियों और लीज को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया में है।

सूत्रों के अनुसार, जेल में रहने के कारण ट्रस्ट के संचालन में बाधाएं आ रही थीं। ऐसे में परिवार ने स्वयं को ट्रस्ट की जिम्मेदारियों से अलग कर नई कार्यकारिणी को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 02:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीन फातिमा का जौहर-ट्रस्ट से इस्तीफा, अब बहन संभालेंगी कमान

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आजम खान परिवार का बड़ा फैसला: जौहर ट्रस्ट से किनारा, 30 से अधिक मामलों में घिरी संस्था

azam khan family exits jauhar trust rampur
रामपुर

रामपुर में BSNL कॉलोनी के गैराज में आग का तांडव, बोलेरो और नेक्सॉन जलकर खाक, साजिश की आशंका गहराई

rampur bsnl garage fire three cars burned
रामपुर

यूपी के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी पर बड़ा अपडेट: 904 खाली पदों को भरने की आस, जानें पूरी जानकारी

up inter college 904 teacher vacancies update
रामपुर

Rampur Accident: हाईवे पर मौत का तांडव: दो डंपरों के बीच पिसी कार, बच्चे समेत दो की दर्दनाक मौत

rampur car accident highway two child dead
रामपुर

डीएम के आदेश: प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय बंद, जानें कब खुलेगा विद्यालय?

खराब मौसम के कारण स्कूल बंद फोटो सोर्स- पत्रिका
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.