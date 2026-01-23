आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीन फातिमा का जौहर-ट्रस्ट से इस्तीफा, अब बहन संभालेंगी कमान

पा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां, उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. तजीन फात्मा के इस्तीफे के बाद मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी गठित की गई है। आजम खां की बहन निकहत अफलाक को ट्रस्ट का नया अध्यक्ष, जबकि बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम को सचिव बनाया गया है। ट्रस्ट के सुचारू संचालन के लिए अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। इनमें सपा विधायक नसीर अहमद खां को संयुक्त सचिव, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को उपाध्यक्ष और जावेद उर रहमान खां को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।