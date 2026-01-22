रामपुर में BSNL कॉलोनी के गैराज में आग का तांडव, बोलेरो और नेक्सॉन जलकर खाक, साजिश की आशंका गहराई

रामपुर में BSNL कॉलोनी के गैराज में आग का तांडव..
BSNL garage fire Rampur: सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच गैराज से उठती आग की ऊंची लपटों ने आसपास के लोगों को दहशत में डाल दिया। उस वक्त अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन तेज रोशनी और धुएं के गुबार ने पूरे क्षेत्र को जगा दिया। देखते ही देखते शोर मच गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।
बीएसएनएल के अधिकारी जितेंद्र भी मौके पर पहुंचे, जहां उनकी एक बोलेरो, एक अन्य बोलेरो और एक टाटा नेक्सॉन गैराज में खड़ी थीं। आग तेजी से फैली और तीनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका पैदा हो गई।
लोगों ने अपने घरों से पानी की बाल्टियां, पाइप और मोटर लाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई। नागरिकों की सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़े हादसे से बचाव हो सका।
जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब तक आग बुझ चुकी थी। हालांकि तब तक तीनों कारें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थीं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और आसपास के मकानों को भी गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा।
बीएसएनएल के अवर अभियंता जितेंद्र ने नगर कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर विभाग की टीमें मिलकर आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई हैं और सीसीटीवी फुटेज सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
रामपुर
उत्तर प्रदेश
