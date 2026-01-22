रामपुर में BSNL कॉलोनी के गैराज में आग का तांडव, बोलेरो और नेक्सॉन जलकर खाक, साजिश की आशंका गहराई

BSNL garage fire Rampur: सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच गैराज से उठती आग की ऊंची लपटों ने आसपास के लोगों को दहशत में डाल दिया। उस वक्त अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन तेज रोशनी और धुएं के गुबार ने पूरे क्षेत्र को जगा दिया। देखते ही देखते शोर मच गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।