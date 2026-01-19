Rampur Accident: हाईवे पर मौत का तांडव: दो डंपरों के बीच पिसी कार, बच्चे समेत दो की दर्दनाक मौत

सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर और अन्य उपकरणों की मदद ली गई। करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस, फायर कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। एंबुलेंस के जरिए सभी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू किया।