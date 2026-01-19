19 जनवरी 2026,

सोमवार

रामपुर

Rampur Accident: हाईवे पर मौत का तांडव: दो डंपरों के बीच पिसी कार, बच्चे समेत दो की दर्दनाक मौत

Rampur Accident: यूपी के रामपुर हाईवे पर दो डंपरों के बीच फंसी कार के भीषण हादसे में एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

रामपुर

image

Mohd Danish

Jan 19, 2026

rampur car accident highway two child dead

Rampur Accident: हाईवे पर मौत का तांडव..

Rampur Car Accident News: रामपुर हाईवे पर तेज रफ्तार में चल रही एक कार दो डंपरों के बीच फंस गई, जिससे मौके पर ही भयावह मंजर बन गया। हादसे में एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए। आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई और हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हो गया।

घायलों को बाहर निकालने के लिए चला लंबा रेस्क्यू अभियान

सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर और अन्य उपकरणों की मदद ली गई। करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस, फायर कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। एंबुलेंस के जरिए सभी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू किया।

हादसे में दो की मौत, तीन की हालत गंभीर

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि कार में कुल पांच लोग सवार थे। मुरादाबाद की सम्राट कॉलोनी निवासी ऋतिक अरोड़ा (45) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रुद्रपुर की दक्ष कॉलोनी निवासी नूतन (56) पत्नी समरजीत, सूर्य प्रताप (30) पुत्र समरजीत और गिरीश कुमारी पत्नी रविंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।

पुलिस की जांच शुरू

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है। दोनों डंपरों के चालकों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय तक लंबा जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया।

19 Jan 2026 12:46 pm

रामपुर

उत्तर प्रदेश

