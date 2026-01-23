आजम खान परिवार का बड़ा फैसला: जौहर ट्रस्ट से किनारा, 30 से अधिक मामलों में घिरी संस्था

Azam khan family exits jauhar trust Rampur: कानूनी दबाव बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके परिवार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से खुद को औपचारिक रूप से अलग कर लिया है। यह ट्रस्ट आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाली जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूलों का संचालन करता है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट पर इस समय 30 से अधिक कानूनी मुकदमे चल रहे हैं, जिनके चलते इसके प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है।