जेल में आजम को जहर देने की खबर सच या झूठ? खुद ही बताई पूरी बात… कहा- मैं तो रोटी और अचार!

रामपुर : समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सोमवार को दिल्ली से रामपुर लौटते ही पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी के 'स्लो पॉइजन' वाले दावे पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें या उनके बेटे अब्दुल्ला को धीमा जहर नहीं दिया गया। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत की खबर से वे सतर्क जरूर हो गए थे, लेकिन यह केवल सावधानी थी, न कि कोई साजिश। खान ने जोर देकर कहा, 'शाहिद सिद्दीकी अच्छे नेता हैं, लेकिन उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई। शायद समझने में चूक हुई। मैंने अपने बारे में ऐसा कभी नहीं कहा।'