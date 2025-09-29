ग्रेटर नोएडा में हाईराइज बिल्डिंग के 22वीं मंजिल से कूदा डॉक्टर, मौत

पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय शिवा अकेला था या उसके साथ कोई और मौजूद था। गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा व नोएडा क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों के दौरान ऊंची इमारतों से कूदकर आत्महत्या करने के मामलों में इजाफा देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी जीवनशैली, अकेलापन और मानसिक तनाव इसके बड़े कारण हो सकते हैं।