ग्रेटर नोएडा में हाईराइज बिल्डिंग के 22वीं मंजिल से कूदा डॉक्टर, मौत

ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर ने 22वीं मंजिल से कूदकर दी जान
ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख क्षेत्र के गौर सिटी 14वीं एवेन्यू में एक ट्रेनी डॉक्टर ने हाई-राइज़ बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए।
जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 29 वर्षीय शिवा पुत्र राकेश कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो सोसाइटी की 21वीं/22वीं मंजिल से अचानक नीचे कूद गया। घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और घायल अवस्था में शिवा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मृतक के परिवारजन भी फिलहाल गहरे सदमे में हैं और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। पुलिस उनके बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। सोसाइटी के निवासियों के अनुसार शिवा शांत स्वभाव का युवक था और पिछले कुछ समय से इसी अपार्टमेंट में रह रहा था।
बताया जा रहा है कि वह मेडिकल क्षेत्र में ट्रेनिंग कर रहा था, हालांकि वह किस अस्पताल या संस्थान से जुड़ा था, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। थाना बिसरख पुलिस ने कहा कि वे इस मामले की सभी संभावित एंगल से जांच कर रहे हैं, चाहे वह मानसिक तनाव, प्रोफेशनल प्रेशर या किसी अन्य व्यक्तिगत कारण से जुड़ा हो।
पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय शिवा अकेला था या उसके साथ कोई और मौजूद था। गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा व नोएडा क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों के दौरान ऊंची इमारतों से कूदकर आत्महत्या करने के मामलों में इजाफा देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी जीवनशैली, अकेलापन और मानसिक तनाव इसके बड़े कारण हो सकते हैं।
