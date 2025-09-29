बरेली में तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस ने 37 दुकानों को कराया खाली, मार्केट पर चलेगा बुलडोजर

Tawqir raza arrest police bulldozer action in Bareilly: बरेली में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने नॉवेल्टी चौराहे पर स्थित दो मंजिला मार्केट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। मार्केट में 37 दुकानें हैं, जिन्हें प्रशासन ने पूरी तरह से खाली करवा लिया है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल मौके पर तैनात है और मार्केट को सील कर दिया गया है।