UP News: मच्छरों का प्रकोप बढ़ा! तीन प्रजातियां चूस रहीं खून, फैला रहीं खतरनाक बीमारियां

Mosquito Risk in UP: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मच्छरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मलेरिया विभाग के सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि जिले में तीन प्रमुख प्रजातियों के मच्छर सक्रिय हैं। घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही मच्छर खतरनाक बीमारियां फैलाकर लोगों की सेहत बिगाड़ रहे हैं।