Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी… शादी के 16 दिन बाद डेंगू ने छीनी खुशियां, नई नवेली दुल्हन की मौत से मातम

Rampur News: यूपी के रामपुर में शादी के 16 दिन बाद डेंगू से नवविवाहिता की मौत हो गई। 22 वर्षीय शबाना की तबीयत शादी के कुछ दिन बाद ही बिगड़ने लगी थी। इलाज के दौरान प्लेटलेट्स तेजी से घटी और बुधवार को उसकी मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 13, 2025

newlywed bride dies of dengue after 16 days of marriage in rampur

हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी... Image Source - Pinterest

Rampur News Today: यूपी के रामपुर जिले के टांडा कस्बे के मोहल्ला नज्जूपुरा में खुशियों का माहौल पलभर में मातम में बदल गया। 22 वर्षीय नवविवाहिता शबाना की शादी 27 अक्टूबर को गांव भमरौआ निवासी अशरफ अली की पुत्री के रूप में अफसर अली से हुई थी। घर में अभी शादी की रौनक और उत्सव का रंग उतरा भी नहीं था कि डेंगू की चपेट में आई नई दुल्हन जिंदगी की जंग हार गई।

डेंगू के लक्षणों को समझा गया वायरल

शादी के कुछ ही दिन बाद शबाना को तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत हुई। परिजनों ने पहले उसे नजदीकी चिकित्सक को दिखाया, लेकिन राहत नहीं मिली। जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे रामपुर के सिविल लाइंस स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां भी स्थिति गंभीर होती चली गई। बाद में उसे पल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने प्लेटलेट्स तेजी से गिरने की पुष्टि की।

दोनों परिवारों में पसरा सन्नाटा

मंगलवार को तबीयत और ज्यादा बिगड़ने पर शबाना को मुरादाबाद के टीएमयू हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों ने बुधवार दोपहर उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के अनुसार, शबाना की मौत डेंगू संक्रमण के कारण हुई। कुछ ही दिनों में प्लेटलेट्स की संख्या बेहद कम हो गई थी, जिससे उसकी हालत नाजुक बनती चली गई। मायका और ससुराल दोनों जगह मातम पसरा है। मोहल्ले में भी शोक का माहौल है।

खुशियों के घर में छाया सन्नाटा

जिस घर में कुछ दिन पहले संगीत और बैंडबाजे की धुनें गूंज रही थीं, अब वहां सन्नाटा पसरा है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि शादी के वक्त घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन अब उसी घर से जनाजे की खबर ने सभी को हिला दिया। लोगों का कहना है कि यह घटना डेंगू के बढ़ते संक्रमण का गंभीर उदाहरण है, जिस पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 12:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी… शादी के 16 दिन बाद डेंगू ने छीनी खुशियां, नई नवेली दुल्हन की मौत से मातम

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त, कोर्ट के बाहर बोले- बेगुनाह को आखिरकार मिला न्याय

azam khan het speech case rampur court verdict 2025
रामपुर

बेटा करोड़पति, बाप को खैरात? पूर्व सहयोगी का तंज; आजम खान को भेजा 500 रुपए का मनीऑर्डर, उठाए कई कड़े सवाल

azam khan money order controversy abdullah azam property claims
रामपुर

रात में प्रेमिका के घर घुसा प्रेमी… परिजनों ने रंगे हाथों दबोचा, शोर मचते ही मोहल्ले में मचा हंगामा

secret night visit lover caught rampur
रामपुर

30 साल पुराने प्यार का जुनून! अधेड़ ने प्रेमिका के लिए 25 साल की शादी तोड़ी, तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला

rampur man gives triple talaq for old lover 30 year
रामपुर

जिनके पूर्वज तमंचे बेचते थे, वही आज विधायक! चुनाव, जेल, सुरक्षा और राजनीति पर बोले- मैं मुर्गी-चोर, बकरी-चोर…

azam khan bihar election jungle raj controversy
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.