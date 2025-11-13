हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी… शादी के 16 दिन बाद डेंगू ने छीनी खुशियां, नई नवेली दुल्हन की मौत से मातम

Rampur News Today: यूपी के रामपुर जिले के टांडा कस्बे के मोहल्ला नज्जूपुरा में खुशियों का माहौल पलभर में मातम में बदल गया। 22 वर्षीय नवविवाहिता शबाना की शादी 27 अक्टूबर को गांव भमरौआ निवासी अशरफ अली की पुत्री के रूप में अफसर अली से हुई थी। घर में अभी शादी की रौनक और उत्सव का रंग उतरा भी नहीं था कि डेंगू की चपेट में आई नई दुल्हन जिंदगी की जंग हार गई।