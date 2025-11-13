हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी… शादी के 16 दिन बाद डेंगू ने छीनी खुशियां, नई नवेली दुल्हन की मौत से मातम

हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी... Image Source - Pinterest
Rampur News Today: यूपी के रामपुर जिले के टांडा कस्बे के मोहल्ला नज्जूपुरा में खुशियों का माहौल पलभर में मातम में बदल गया। 22 वर्षीय नवविवाहिता शबाना की शादी 27 अक्टूबर को गांव भमरौआ निवासी अशरफ अली की पुत्री के रूप में अफसर अली से हुई थी। घर में अभी शादी की रौनक और उत्सव का रंग उतरा भी नहीं था कि डेंगू की चपेट में आई नई दुल्हन जिंदगी की जंग हार गई।
शादी के कुछ ही दिन बाद शबाना को तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत हुई। परिजनों ने पहले उसे नजदीकी चिकित्सक को दिखाया, लेकिन राहत नहीं मिली। जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे रामपुर के सिविल लाइंस स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां भी स्थिति गंभीर होती चली गई। बाद में उसे पल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने प्लेटलेट्स तेजी से गिरने की पुष्टि की।
मंगलवार को तबीयत और ज्यादा बिगड़ने पर शबाना को मुरादाबाद के टीएमयू हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों ने बुधवार दोपहर उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के अनुसार, शबाना की मौत डेंगू संक्रमण के कारण हुई। कुछ ही दिनों में प्लेटलेट्स की संख्या बेहद कम हो गई थी, जिससे उसकी हालत नाजुक बनती चली गई। मायका और ससुराल दोनों जगह मातम पसरा है। मोहल्ले में भी शोक का माहौल है।
जिस घर में कुछ दिन पहले संगीत और बैंडबाजे की धुनें गूंज रही थीं, अब वहां सन्नाटा पसरा है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि शादी के वक्त घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन अब उसी घर से जनाजे की खबर ने सभी को हिला दिया। लोगों का कहना है कि यह घटना डेंगू के बढ़ते संक्रमण का गंभीर उदाहरण है, जिस पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
