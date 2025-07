UP News: शौचालय में निकला कोबरा! सरकारी स्कूल में मचा हड़कंप, बच्चों की चीख-पुकार से दहले गांववाले

Panic due to seeing cobra snake in toilet of government school UP: बारिश के मौसम में जहां एक ओर मौसम सुहाना हो जाता है, वहीं दूसरी ओर यह मौसम जहरीले जीव-जंतुओं की चहल-पहल भी बढ़ा देता है। शनिवार सुबह उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के प्राथमिक विद्यालय नवाबगंज शुमाली में एक ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला, जब बच्चों ने स्कूल के शौचालय में कोबरा सांप को रेंगते हुए देखा।