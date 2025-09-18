पहले कराया दुष्कर्म का केस, पांच दिन बाद पति को छोड़ रचाई शादी; भतीजे की हुई चाची, एक माह पहले बन चुकी है मां

Ramapur aunt nephew rape case then marriage: यूपी के रामपुर जिले के पटवाई क्षेत्र में एक महिला ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया जिसने पुलिस और समाज दोनों को चौंका दिया। महिला ने पहले अपने भतीजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था कि तीन साल पहले भतीजे ने तमंचे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बाद में शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाए। पुलिस ने 12 सितंबर को इस शिकायत के आधार पर आरोपी समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
अद्भुत मोड़ तब आया जब मुकदमा दर्ज होने के सिर्फ पांच दिन बाद महिला ने अपने पति को छोड़कर भतीजे के साथ शादी कर ली। महिला ने बताया कि इस दौरान उसके और भतीजे के बीच प्रेम संबंध भी विकसित हो गए थे। इससे पहले महिला के तीन बच्चे थे और वह करीब पांच साल से शादीशुदा थीं। एक माह पहले ही महिला ने भतीजे से संबंधों के चलते एक बेटी को जन्म दिया था।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में चाची और भतीजा आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में भतीजा माला डालने और सिंदूर लगाने में हिचकिचा रहा है, जबकि चाची कह रही हैं, "वीडियो बनाओ।" इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे के गले में माला डालकर शादी पूरी की। वीडियो में इनकी बातचीत और भतीजे की आनाकानी साफ देखी जा सकती है।
थाना प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि दुष्कर्म का मामला पहले से ही न्यायालय में चल रहा था। हालांकि अब दोनों पक्षों ने शादी कर ली है। वायरल वीडियो और वीडियो में दर्ज बयान कोर्ट में सबूत के रूप में पेश किए जाएंगे और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।