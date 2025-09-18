Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

पहले कराया दुष्कर्म का केस, पांच दिन बाद पति को छोड़ रचाई शादी; भतीजे की हुई चाची, एक माह पहले बन चुकी है मां

Ramapur News: रामपुर की चाची ने भतीजे पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराने के सिर्फ पांच दिन बाद ही उसके साथ शादी कर ली।

रामपुर

Mohd Danish

Sep 18, 2025

ramapur aunt nephew rape case then marriage viral video
भतीजे की हुई चाची | AI Generated Image

Ramapur aunt nephew rape case then marriage: यूपी के रामपुर जिले के पटवाई क्षेत्र में एक महिला ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया जिसने पुलिस और समाज दोनों को चौंका दिया। महिला ने पहले अपने भतीजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था कि तीन साल पहले भतीजे ने तमंचे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बाद में शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाए। पुलिस ने 12 सितंबर को इस शिकायत के आधार पर आरोपी समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।

पांच दिन में बदल गई कहानी: पति को छोड़कर भतीजे से रचाई शादी

अद्भुत मोड़ तब आया जब मुकदमा दर्ज होने के सिर्फ पांच दिन बाद महिला ने अपने पति को छोड़कर भतीजे के साथ शादी कर ली। महिला ने बताया कि इस दौरान उसके और भतीजे के बीच प्रेम संबंध भी विकसित हो गए थे। इससे पहले महिला के तीन बच्चे थे और वह करीब पांच साल से शादीशुदा थीं। एक माह पहले ही महिला ने भतीजे से संबंधों के चलते एक बेटी को जन्म दिया था।

वायरल हुआ चाची-भतीजे का शादी वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में चाची और भतीजा आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में भतीजा माला डालने और सिंदूर लगाने में हिचकिचा रहा है, जबकि चाची कह रही हैं, "वीडियो बनाओ।" इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे के गले में माला डालकर शादी पूरी की। वीडियो में इनकी बातचीत और भतीजे की आनाकानी साफ देखी जा सकती है।

कोर्ट में जारी है मामला, वीडियो सबूत के रूप में

थाना प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि दुष्कर्म का मामला पहले से ही न्यायालय में चल रहा था। हालांकि अब दोनों पक्षों ने शादी कर ली है। वायरल वीडियो और वीडियो में दर्ज बयान कोर्ट में सबूत के रूप में पेश किए जाएंगे और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

18 Sept 2025 06:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / पहले कराया दुष्कर्म का केस, पांच दिन बाद पति को छोड़ रचाई शादी; भतीजे की हुई चाची, एक माह पहले बन चुकी है मां

