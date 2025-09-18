पहले कराया दुष्कर्म का केस, पांच दिन बाद पति को छोड़ रचाई शादी; भतीजे की हुई चाची, एक माह पहले बन चुकी है मां

Ramapur aunt nephew rape case then marriage: यूपी के रामपुर जिले के पटवाई क्षेत्र में एक महिला ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया जिसने पुलिस और समाज दोनों को चौंका दिया। महिला ने पहले अपने भतीजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था कि तीन साल पहले भतीजे ने तमंचे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बाद में शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाए। पुलिस ने 12 सितंबर को इस शिकायत के आधार पर आरोपी समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।