पति कमाने बाहर गया तो पत्नी ने पति के भाई से बनाए संबंध, अब बोली मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह दिनभर काम करके घर लौट रहा था, लेकिन पत्नी ने उसे घर में प्रवेश करने से रोक दिया। जब उसने कारण पूछा तो पत्नी ने कहा कि वह उसके भाई के साथ खुश है और उसी के साथ रहना चाहती है। विरोध करने पर महिला ने धमकी दी कि यदि वह घर में जबरदस्ती घुसा तो उसे मारकर नीले ड्रम में भरवा देंगी।