रामपुर

पति कमाने बाहर गया तो पत्नी ने पति के भाई से बनाए संबंध, अब बोली मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी

Ramapur Crime News: रामपुर में पति ने थाने पहुंचकर पत्नी और भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पति का आरोप है कि पत्नी ने उसके भाई से संबंध बना लिए और विरोध करने पर हत्या की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 26, 2025

ramapur wife threatens husband affair brother police complaint
पति कमाने बाहर गया तो पत्नी ने पति के भाई से बनाए संबंध | AI Generated Image

Ramapur Crime News wife threatens husband: यूपी के रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय युवक ने सोमवार को पुलिस थाने पहुंचकर अपनी पत्नी और भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसके भाई से संबंध बना लिए हैं और अब वह दोनों मिलकर उसकी हत्या की धमकी दे रहे हैं।

घर में प्रवेश से रोका, जान से मारने की दी धमकी

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह दिनभर काम करके घर लौट रहा था, लेकिन पत्नी ने उसे घर में प्रवेश करने से रोक दिया। जब उसने कारण पूछा तो पत्नी ने कहा कि वह उसके भाई के साथ खुश है और उसी के साथ रहना चाहती है। विरोध करने पर महिला ने धमकी दी कि यदि वह घर में जबरदस्ती घुसा तो उसे मारकर नीले ड्रम में भरवा देंगी।

पति बाहर काम करता था, पत्नी ने भाई के साथ संबंध बना लिए

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है, जबकि पत्नी और उनके तीन बच्चे घर पर अकेले रहते थे। आरोप है कि इस दौरान पत्नी ने उसकी गैर मौजूदगी में पति के भाई से संबंध बना लिए। कुछ दिन पहले ही पति घर लौटा और तब उसे इस संबंध की जानकारी मिली।

मायके वालों की प्रतिक्रिया

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पत्नी के मायके वालों को इस मामले की जानकारी दी, जिनका कहना था कि वे यह संबंध खत्म करवा देंगे। हालांकि, पति का कहना है कि उसे पत्नी और भाई के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह डरता है कि पत्नी और भाई मिलकर उसकी जान को खतरा पहुंचा सकते हैं।

पुलिस की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई

कोतवाल धनंजय सिंह ने बताया कि अभी तक उन्हें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 10:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / पति कमाने बाहर गया तो पत्नी ने पति के भाई से बनाए संबंध, अब बोली मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी

