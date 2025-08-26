पति कमाने बाहर गया तो पत्नी ने पति के भाई से बनाए संबंध, अब बोली मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी

Ramapur Crime News wife threatens husband: यूपी के रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय युवक ने सोमवार को पुलिस थाने पहुंचकर अपनी पत्नी और भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसके भाई से संबंध बना लिए हैं और अब वह दोनों मिलकर उसकी हत्या की धमकी दे रहे हैं।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह दिनभर काम करके घर लौट रहा था, लेकिन पत्नी ने उसे घर में प्रवेश करने से रोक दिया। जब उसने कारण पूछा तो पत्नी ने कहा कि वह उसके भाई के साथ खुश है और उसी के साथ रहना चाहती है। विरोध करने पर महिला ने धमकी दी कि यदि वह घर में जबरदस्ती घुसा तो उसे मारकर नीले ड्रम में भरवा देंगी।
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है, जबकि पत्नी और उनके तीन बच्चे घर पर अकेले रहते थे। आरोप है कि इस दौरान पत्नी ने उसकी गैर मौजूदगी में पति के भाई से संबंध बना लिए। कुछ दिन पहले ही पति घर लौटा और तब उसे इस संबंध की जानकारी मिली।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पत्नी के मायके वालों को इस मामले की जानकारी दी, जिनका कहना था कि वे यह संबंध खत्म करवा देंगे। हालांकि, पति का कहना है कि उसे पत्नी और भाई के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह डरता है कि पत्नी और भाई मिलकर उसकी जान को खतरा पहुंचा सकते हैं।
कोतवाल धनंजय सिंह ने बताया कि अभी तक उन्हें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है।