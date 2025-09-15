यूपी के इस जिले में होगा 25 सड़कों का नवनिर्माण! ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी और आसान आवागमन

25 road construction better connectivity rampur in up: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य होने जा रहे हैं। जिले की 25 सड़कों का नवनिर्माण प्रस्तावित है, जिसे लोक निर्माण विभाग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इन सड़कों के निर्माण पर कुल 32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और कुल 38 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जाएंगी।
जिले की कई सड़कें लंबे समय से खराब हालत में हैं। जगह-जगह गड्ढे और टूटी-फूटी सड़कों के कारण आवागमन मुश्किल हो गया था। खासकर बारिश के मौसम में स्थिति और बिगड़ जाती थी। कई ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को लेकर लोगों की समस्याएं बढ़ गई थीं। अब शासन की अनुमति और बजट मिलने के बाद इन क्षेत्रों में लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अक्टूबर महीने से सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। अधिशासी अभियंता गौरव सिंह ने बताया कि बजट मिलने के तुरंत बाद कार्य में कोई देरी नहीं होगी और जल्द ही सड़कें चकाचक दिखने लगेंगी।
सड़क निर्माण के साथ-साथ बिलासपुर-मिलख मार्ग पर बने पुल की मरम्मत भी तय की गई है। इसके लिए 74 लाख रुपये की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अक्टूबर में पुल की मरम्मत और सुरक्षा संबंधी कार्य शुरू होंगे। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।
सड़क निर्माण में कई महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। इनमें सिसौना-धीमरी पुलिया, अकौंदा, हिम्मतगंज-इनायतपुर, पट्टी बसंतपुर, पीपलसाना-रुपपुर, चिकटी-चिकना रोड, शिव मंदिर पंजाव नगर से बिजइया, बीसरी-मिश्रीनगर और काजीपुरा-मिलक निब्बी सिंह जैसे मार्ग शामिल हैं। इन रास्तों के बन जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
कुछ सड़कें सीधे शिक्षा और सार्वजनिक स्थलों से जुड़ेंगी। जैसे मजिस्ट्रेट के बाग से पं. दीन दयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज तक, शाहबाद-बिलारी रोड से देवीपुरा प्राइमरी स्कूल तक, नवदिया पुल से श्मशान घाट तक तथा दुगनपुर से सईदनगर तक के मार्ग। इन रास्तों के निर्माण से छात्रों, ग्रामीणों और आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी।