यूपी के इस जिले में होगा 25 सड़कों का नवनिर्माण! ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी और आसान आवागमन

25 road construction better connectivity rampur in up: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य होने जा रहे हैं। जिले की 25 सड़कों का नवनिर्माण प्रस्तावित है, जिसे लोक निर्माण विभाग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इन सड़कों के निर्माण पर कुल 32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और कुल 38 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जाएंगी।