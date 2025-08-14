Rampur News: पोल्ट्री फार्म से लेकर घरेलू मुर्गियों तक फैला संक्रमण, 3 दिन में 20 हजार मुर्गियों की मौत, सीएम योगी के सख्त निर्देश

Rampur bird flu 20000 chickens dead cm yogi warning: रामपुर जिले के मिलकखानम क्षेत्र में बर्ड फ्लू का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बुधवार को ही करीब 14 हजार और मुर्गियों की मौत हो गई। इससे पहले, दो दिन पहले दो पोल्ट्री फार्मों में छह हजार मुर्गियां मर चुकी थीं। मृत मुर्गियों को संक्रमण के फैलाव से बचाने के लिए जेसीबी से गड्ढा खोदकर दबाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बर्ड फ्लू को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी संबंधित विभाग त्वरित और समन्वित कार्रवाई करें।
सीएम योगी ने प्रदेश के सभी प्राणी उद्यान, पक्षी विहार, नेशनल पार्क, वेटलैंड क्षेत्रों और गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और सख़्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप सभी कदम उठाने, नियमित सैनेटाइजेशन करने और जरूरत पड़ने पर ब्लो टॉचिंग की प्रक्रिया अपनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम स्तर को देखते हुए तय करने और सभी को एवियन इंफ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और बचाव के उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही, कर्मचारियों को पीपीई किट और सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
सीएम योगी ने पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप निगरानी करने और पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर नियंत्रण रखने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिया कि एवियन इंफ्लुएंजा के मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि संक्रमण मानव समाज तक न पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय, मत्स्यपालन एवं डेयरी विभाग तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) जैसे संस्थानों से सतत संवाद बनाए रखने और उनके सुझावों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए।
बर्ड फ्लू का असर अब घरेलू मुर्गियों में भी दिखने लगा है। दर्जनों गांवों में सैकड़ों घरेलू मुर्गियां मर चुकी हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने चिकन और अंडे की दुकानों को बंद करवा दिया है और धार्मिक स्थलों से एलान कर लोगों से इन्हें खाने से बचने की अपील की जा रही है।
थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद खुर्द निवासी सूरज सिंह के पोल्ट्री फार्म पर दो दिन में नौ हजार मुर्गियां मर गईं। इससे पहले डिलारी गांव में दो पोल्ट्री फार्मों पर छह हजार मुर्गियों की मौत हो चुकी थी। इस अचानक आई आपदा ने पोल्ट्री व्यवसाय को गहरा आर्थिक झटका दिया है और संचालक भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीन दिन में 20 हजार से अधिक मुर्गियों की मौत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक जांच के लिए मौके पर नहीं पहुंची है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराज़गी है। मिलकखानम, डिलारी और मुस्तफाबाद खुर्द जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन होता है, लेकिन बर्ड फ्लू ने कारोबार को पूरी तरह चौपट कर दिया है।