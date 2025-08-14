Rampur News: पोल्ट्री फार्म से लेकर घरेलू मुर्गियों तक फैला संक्रमण, 3 दिन में 20 हजार मुर्गियों की मौत, सीएम योगी के सख्त निर्देश

Rampur bird flu 20000 chickens dead cm yogi warning: रामपुर जिले के मिलकखानम क्षेत्र में बर्ड फ्लू का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बुधवार को ही करीब 14 हजार और मुर्गियों की मौत हो गई। इससे पहले, दो दिन पहले दो पोल्ट्री फार्मों में छह हजार मुर्गियां मर चुकी थीं। मृत मुर्गियों को संक्रमण के फैलाव से बचाने के लिए जेसीबी से गड्ढा खोदकर दबाया जा रहा है।