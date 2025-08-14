Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रामपुर

Rampur News: पोल्ट्री फार्म से लेकर घरेलू मुर्गियों तक फैला संक्रमण, 3 दिन में 20 हजार मुर्गियों की मौत, सीएम योगी के सख्त निर्देश

Rampur Bird Flu News: यूपी के रामपुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तीन दिनों में 20 हजार से अधिक मुर्गियों की मौत हो चुकी है, जबकि घरेलू मुर्गियों में भी संक्रमण फैल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सतर्क रहने और कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 14, 2025

rampur bird flu 20000 chickens dead cm yogi warning
Rampur News: पोल्ट्री फार्म से लेकर घरेलू मुर्गियों तक फैला संक्रमण | Image Source - Social Media

Rampur bird flu 20000 chickens dead cm yogi warning: रामपुर जिले के मिलकखानम क्षेत्र में बर्ड फ्लू का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बुधवार को ही करीब 14 हजार और मुर्गियों की मौत हो गई। इससे पहले, दो दिन पहले दो पोल्ट्री फार्मों में छह हजार मुर्गियां मर चुकी थीं। मृत मुर्गियों को संक्रमण के फैलाव से बचाने के लिए जेसीबी से गड्ढा खोदकर दबाया जा रहा है।

सीएम योगी का अलर्ट: ‘लापरवाही बिल्कुल न हो’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बर्ड फ्लू को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी संबंधित विभाग त्वरित और समन्वित कार्रवाई करें।

ये भी पढ़ें

“बीवी की कसम” पर विधानसभा में सियासी संग्राम, मुरादाबाद से सोशल मीडिया तक गूंजा मामला, विधायक ने किया पलटवार
मुरादाबाद
bevi ki kasam assembly moradabad water mission controversy

संरक्षण स्थलों पर सुरक्षा उपाय होंगे और मज़बूत

सीएम योगी ने प्रदेश के सभी प्राणी उद्यान, पक्षी विहार, नेशनल पार्क, वेटलैंड क्षेत्रों और गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और सख़्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप सभी कदम उठाने, नियमित सैनेटाइजेशन करने और जरूरत पड़ने पर ब्लो टॉचिंग की प्रक्रिया अपनाने की बात कही।

कर्मचारियों को मिले PPE किट और प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम स्तर को देखते हुए तय करने और सभी को एवियन इंफ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और बचाव के उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही, कर्मचारियों को पीपीई किट और सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

पोल्ट्री सेक्टर पर सख़्त निगरानी

सीएम योगी ने पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप निगरानी करने और पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर नियंत्रण रखने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिया कि एवियन इंफ्लुएंजा के मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि संक्रमण मानव समाज तक न पहुंचे।

राष्ट्रीय संस्थानों से तालमेल

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय, मत्स्यपालन एवं डेयरी विभाग तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) जैसे संस्थानों से सतत संवाद बनाए रखने और उनके सुझावों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए।

घरेलू मुर्गियों में भी दिखा असर

बर्ड फ्लू का असर अब घरेलू मुर्गियों में भी दिखने लगा है। दर्जनों गांवों में सैकड़ों घरेलू मुर्गियां मर चुकी हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने चिकन और अंडे की दुकानों को बंद करवा दिया है और धार्मिक स्थलों से एलान कर लोगों से इन्हें खाने से बचने की अपील की जा रही है।

पोल्ट्री फार्म संचालक को भारी नुकसान

थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद खुर्द निवासी सूरज सिंह के पोल्ट्री फार्म पर दो दिन में नौ हजार मुर्गियां मर गईं। इससे पहले डिलारी गांव में दो पोल्ट्री फार्मों पर छह हजार मुर्गियों की मौत हो चुकी थी। इस अचानक आई आपदा ने पोल्ट्री व्यवसाय को गहरा आर्थिक झटका दिया है और संचालक भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं।

स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक नहीं पहुंची

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीन दिन में 20 हजार से अधिक मुर्गियों की मौत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक जांच के लिए मौके पर नहीं पहुंची है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराज़गी है। मिलकखानम, डिलारी और मुस्तफाबाद खुर्द जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन होता है, लेकिन बर्ड फ्लू ने कारोबार को पूरी तरह चौपट कर दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 09:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / Rampur News: पोल्ट्री फार्म से लेकर घरेलू मुर्गियों तक फैला संक्रमण, 3 दिन में 20 हजार मुर्गियों की मौत, सीएम योगी के सख्त निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.