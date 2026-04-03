रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: खड़ी बस में घुसी अनियंत्रित पिकअप, परिचालक समेत 2 की मौत

Rampur Accident News: रामपुर के शाहबाद क्षेत्र के बड़गांव चौराहे के पास गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली से लौट रही एक निजी बस में पीछे से तेज रफ्तार और अनियंत्रित पिकअप वाहन घुस गया। इस दर्दनाक टक्कर में बस के परिचालक रिजवान और यात्री अरशद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।