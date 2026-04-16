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रामपुर

रामपुर में गेहूं के खेत में मिला मासूम का क्षत-विक्षत शव: रैली के दौरान हुआ था लापता, हत्या की आशंका

Rampur News: यूपी के रामपुर में दो दिन से लापता सात वर्षीय बच्चे शिवांश का शव गेहूं के खेत में क्षत-विक्षत हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती रैली के दौरान अचानक गायब हो गया था।

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रामपुर

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Mohd Danish

Apr 16, 2026

rampur child body found wheat field case

रामपुर में गेहूं के खेत में मिला मासूम का क्षत-विक्षत शव | AI Generated Image

Body Found in Field Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के केमरी थाना क्षेत्र के खेमपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक गेहूं के खेत में सात वर्षीय बच्चे का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। दो दिनों से लापता चल रहे इस मासूम की तलाश के बीच अचानक शव मिलने की सूचना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया।

मजदूर परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक बच्चे की पहचान खेमपुर गांव निवासी सुनील कुमार के सात वर्षीय पुत्र शिवांश के रूप में हुई है। पिता सुनील कुमार कंबाइन मशीन चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम पसर गया।

रैली के दौरान अचानक हुआ था लापता

बताया गया कि शिवांश 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर गांव में निकली रैली में शामिल था। इसी दौरान वह अचानक भीड़ में से गायब हो गया। परिजनों ने पहले सोचा कि बच्चा कहीं भीड़ में खो गया होगा, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला।

गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद शुरू हुई तलाश

बच्चे के लापता होने के बाद परिजनों ने तुरंत केमरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन शुरू कर दी थी, लेकिन दो दिन तक कोई सुराग नहीं मिल सका।

गेहूं के खेत में मिला शव

गुरुवार सुबह गांव के एक किसान ने गेहूं के खेत में शव देखा और तुरंत ग्रामीणों व पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया। शव की हालत देखकर ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल फैल गया।

फोरेंसिक टीम जुटी जांच में

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा और अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी जांच में लगाया है ताकि हर पहलू की गहराई से जांच की जा सके।

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव जंगली जानवरों द्वारा क्षत-विक्षत प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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Published on:

16 Apr 2026 02:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में गेहूं के खेत में मिला मासूम का क्षत-विक्षत शव: रैली के दौरान हुआ था लापता, हत्या की आशंका

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