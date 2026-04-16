रामपुर में गेहूं के खेत में मिला मासूम का क्षत-विक्षत शव: रैली के दौरान हुआ था लापता, हत्या की आशंका

Body Found in Field Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के केमरी थाना क्षेत्र के खेमपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक गेहूं के खेत में सात वर्षीय बच्चे का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। दो दिनों से लापता चल रहे इस मासूम की तलाश के बीच अचानक शव मिलने की सूचना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया।