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रामपुर

राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संकेत: रामपुर में नारी शक्ति वंदन रैली का भव्य आयोजन

Rampur News: रामपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत आयोजित बाइक-स्कूटी रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और राजनीति में उनकी बढ़ती भागीदारी का संदेश दिया गया।

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रामपुर

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Mohd Danish

Apr 15, 2026

rampur nari shakti bike rally bjp

रामपुर में नारी शक्ति वंदन रैली का भव्य आयोजन | Image - FB/@AkashSaxena

Nari Shakti Bike Rally Rampur: रामपुर में महिला सशक्तिकरण को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य बाइक और स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह जोश और ऊर्जा से भर गया।

आंबेडकर पार्क से शुरू हुई इस रैली को शहर विधायक आकाश सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल महिलाओं ने शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए समाज को यह संदेश दिया कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और अपनी भागीदारी को मजबूती से दर्ज करा रही हैं।

सरकार की प्राथमिकता में महिला सशक्तिकरण

इस अवसर पर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल महिलाओं को अधिकार देना ही नहीं, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका देना है, ताकि देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

33 प्रतिशत आरक्षण से बदलेगा राजनीतिक परिदृश्य

विधायक ने अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की आरक्षित सीटों में भी एक-तिहाई हिस्सेदारी महिलाओं के लिए सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल महिलाओं को राजनीति में आगे लाएगा, बल्कि नीति निर्माण में उनकी भागीदारी को भी मजबूत करेगा, जिससे समाज में संतुलित विकास संभव हो सकेगा।

समान अधिकार से मजबूत होगा लोकतंत्र

विधायक सक्सेना ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना केवल एक नीति नहीं, बल्कि समाज के विकास की अनिवार्य शर्त है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी देश सशक्त होगा और लोकतंत्र अधिक मजबूत बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की भागीदारी से समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर अवसर तैयार होंगे।

महिलाएं देश के विकास की आधारशिला

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार ने भी महिलाओं को संबोधित किया और उन्हें देश के विकास की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और सम्मान देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ उन्हें लगातार मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है और यह बदलाव आने वाले समय में और तेज होगा।

बड़ी भागीदारी से दिखा बदलता सामाजिक स्वरूप

रैली में शामिल महिलाओं की बड़ी संख्या ने यह साबित कर दिया कि अब समाज में महिलाएं केवल दर्शक नहीं, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। यह रैली न केवल एक आयोजन थी, बल्कि महिलाओं की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर सामने आई, जिसने पूरे जिले में एक सकारात्मक संदेश पहुंचाया।

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Published on:

15 Apr 2026 09:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संकेत: रामपुर में नारी शक्ति वंदन रैली का भव्य आयोजन

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