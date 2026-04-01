राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संकेत: रामपुर में नारी शक्ति वंदन रैली का भव्य आयोजन

इस अवसर पर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल महिलाओं को अधिकार देना ही नहीं, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका देना है, ताकि देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।