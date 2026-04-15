रामपुर में चलती ट्रेन में 7 लाख की लूट, गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बनाया निशाना, फायरिंग कर बदमाश फरार

रामपुर में चलती ट्रेन में 7 लाख की लूट..
Train 7 Lakh Loot Rampur: रामपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिनदहाड़े चलती ट्रेन में बदमाशों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना में हथियारबंद बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक व्यापारी के कर्मचारियों से करीब 7 लाख रुपये लूट लिए। घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई और पूरे रेलवे सिस्टम में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए।
जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित सिंह कॉलोनी निवासी मंदीप सिंह की स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। उनके कर्मचारी ऋतिक मंडल और साहब सिंह बुधवार सुबह करीब 10 बजे दुकान की नगदी लेकर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। दोनों कर्मचारी जिम्मेदारी के साथ बड़ी रकम लेकर सफर कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में उनके साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी।
स्थानीय रेलवे स्टेशन से लगभग एक किलोमीटर पहले आनंदनगर के मझरे के पास तीन बदमाश अचानक ट्रेन में चढ़ गए। बदमाशों ने पहले स्थिति का जायजा लिया और फिर दोनों कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर उनसे नकदी छीन ली। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि अन्य यात्री कुछ समझ ही नहीं पाए और बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब हो गए।
लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने हवाई फायरिंग की, जिससे ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई। जैसे ही ट्रेन की गति थोड़ी धीमी हुई, तीनों आरोपी कूदकर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज से यात्रियों में दहशत फैल गई और कई लोग सहम गए।
घटना के तुरंत बाद पीड़ित कर्मचारियों ने अपने मालिक और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद रुद्रपुर और रामपुर की जीआरपी और आरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों से विस्तृत पूछताछ की। आसपास के इलाकों और जंगलों में तलाशी अभियान भी चलाया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है।
जीआरपी प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आरपीएफ अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, ट्रेन के रूट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में लगी है, ताकि इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया जा सके।
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