रामपुर में चलती ट्रेन में 7 लाख की लूट, गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बनाया निशाना, फायरिंग कर बदमाश फरार

Train 7 Lakh Loot Rampur: रामपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिनदहाड़े चलती ट्रेन में बदमाशों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना में हथियारबंद बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक व्यापारी के कर्मचारियों से करीब 7 लाख रुपये लूट लिए। घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई और पूरे रेलवे सिस्टम में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए।