Rampur: ठग गिरोह ने रचा विदेश भेजने का खेल! रामपुर में 12 लाख हड़पे, महिला समेत दो पर मुकदमा दर्ज

मामला बिहारी नगर गांव का है, जहां निवासी सतनाम सिंह ने पुलिस में तहरीर दी कि करीब डेढ़ साल पहले उनके पुत्र को विदेश भेजने का वादा किया गया था। आरोपियों ने इसके लिए 12 लाख रुपये लिए थे। रकम में से आधी राशि बैंक खाते में जमा कराई गई, जबकि बाकी पैसे नकद में वसूले गए। आरोपियों ने वादा किया था कि दो माह के भीतर उनका बेटा विदेश चला जाएगा।