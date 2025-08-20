Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

Rampur: ठग गिरोह ने रचा विदेश भेजने का खेल! रामपुर में 12 लाख हड़पे, महिला समेत दो पर मुकदमा दर्ज

Rampur News: यूपी के रामपुर में विदेश भेजने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित परिवार से रकम लेने के बाद वादे के मुताबिक विदेश नहीं भेजा।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 20, 2025

Rampur: ठग गिरोह ने रचा विदेश भेजने का खेल! Image Source - Canva

Foreign job scam 12 lakh cheating case in rampur: रामपुर जिले के मिलकखानम थाना क्षेत्र से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। विदेश भेजने का झांसा देकर ठगों ने एक किसान परिवार से 12 लाख रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने महिला समेत दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डेढ़ साल पहले लिया था पैसा

मामला बिहारी नगर गांव का है, जहां निवासी सतनाम सिंह ने पुलिस में तहरीर दी कि करीब डेढ़ साल पहले उनके पुत्र को विदेश भेजने का वादा किया गया था। आरोपियों ने इसके लिए 12 लाख रुपये लिए थे। रकम में से आधी राशि बैंक खाते में जमा कराई गई, जबकि बाकी पैसे नकद में वसूले गए। आरोपियों ने वादा किया था कि दो माह के भीतर उनका बेटा विदेश चला जाएगा।

पंचायतों से लेकर पुलिस अधीक्षक तक पहुंचे पीड़ित

समय निकलने के बाद जब वादा पूरा नहीं हुआ तो पीड़ित परिवार ने कई बार आरोपियों से पैसा लौटाने की मांग की। इस दौरान गांव में कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। थक-हार कर सतनाम सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा, जहां आदेश मिलने के बाद कार्रवाई शुरू हुई।

जांच में जुटी टीम

एसपी के निर्देश पर बिलासपुर निवासी आनंद दीप कौर और परमजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी मिली है कि यह आरोपी पहले भी क्षेत्र के दर्जनों युवाओं से इसी तरह लाखों रुपये ठग चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

युवाओं के सपनों से खेलते हैं ठग

विदेश में नौकरी का सपना संजोने वाले कई युवा इन ठगों के झांसे में आ चुके हैं। बड़े पैमाने पर रकम ऐंठने के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं या समय टालते रहते हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

20 Aug 2025 10:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / Rampur: ठग गिरोह ने रचा विदेश भेजने का खेल! रामपुर में 12 लाख हड़पे, महिला समेत दो पर मुकदमा दर्ज

