रामपुर पुलिस ने 25 हजार का कुख्यात बदमाश दबोचा, बहनोई के घर से हुई गिरफ्तारी, लंबा आपराधिक रिकॉर्ड उजागर

थाना गंज पुलिस ने 4 अगस्त 2025 को इदरीस नूर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। फरारी के दौरान इदरीस अपने ठिकानों को बदलकर पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे धर दबोचा।