यूपी के इस जिले में घिनौना कांड! इमाम ने झाड़ फूंक के बहाने महिला को बनाया हवस का शिकार, बेटी से भी की…

Rampur imam arrested widow rape case in UP: यूपी के रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक विधवा महिला ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। महिला का कहना है कि करीब छह महीने पहले उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तब उसने गांव की मस्जिद में इमामत करने वाले मौलाना से मदद मांगी। मौलाना ने बीमारी का कारण जादू-टोने का असर बताते हुए महिला को झांसे में लिया और उसे ताबीज बनाकर दिया।
महिला ने बताया कि मौलाना ने ताबीज बांधने के बहाने उसे मस्जिद के एक कमरे में बुलाया। वहां नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। जब महिला होश में आई तो उसने खुद को मौलाना की हवस का शिकार पाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला की आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
महिला ने अपनी तहरीर में बताया कि आरोपी इमाम ने वीडियो और धमकी का डर दिखाकर कई बार उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। 27 अगस्त की रात को भी वह महिला के घर पहुंचा और दोबारा दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने महिला की बेटी को भी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन बेटियों के विरोध के बाद इरादा नाकाम रहा।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने और उसकी बेटियों ने विरोध किया तो आरोपी इमाम की पत्नी 10 अज्ञात लोगों के साथ उसके घर पहुंची। वहां पर गाली-गलौज और मारपीट की गई। महिला और उसकी बेटियों को डराने-धमकाने की पूरी कोशिश की गई ताकि वह चुप रहे।
सोमवार को पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में लिखित तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी इमाम, उसकी पत्नी और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि महिला की शिकायत पर POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।