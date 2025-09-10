Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

यूपी के इस जिले में घिनौना कांड! इमाम ने झाड़ फूंक के बहाने महिला को बनाया हवस का शिकार, बेटी से भी की…

UP Crime News: रामपुर जिले में मस्जिद के इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने जादू-टोने का बहाना बनाकर विधवा महिला को ताबीज दिया और फिर नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म किया।

रामपुर

Mohd Danish

Sep 10, 2025

rampur imam arrested widow rape black magic pocso case up
यूपी के इस जिले में घिनौना कांड! AI Generated Image

Rampur imam arrested widow rape case in UP: यूपी के रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक विधवा महिला ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। महिला का कहना है कि करीब छह महीने पहले उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तब उसने गांव की मस्जिद में इमामत करने वाले मौलाना से मदद मांगी। मौलाना ने बीमारी का कारण जादू-टोने का असर बताते हुए महिला को झांसे में लिया और उसे ताबीज बनाकर दिया।

ताबीज के बहाने कमरे में बुलाकर किया दुष्कर्म

महिला ने बताया कि मौलाना ने ताबीज बांधने के बहाने उसे मस्जिद के एक कमरे में बुलाया। वहां नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। जब महिला होश में आई तो उसने खुद को मौलाना की हवस का शिकार पाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला की आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

कई महीनों तक डराकर करता रहा दुष्कर्म

महिला ने अपनी तहरीर में बताया कि आरोपी इमाम ने वीडियो और धमकी का डर दिखाकर कई बार उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। 27 अगस्त की रात को भी वह महिला के घर पहुंचा और दोबारा दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने महिला की बेटी को भी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन बेटियों के विरोध के बाद इरादा नाकाम रहा।

विरोध करने पर आरोपी की पत्नी और गुंडे पहुंचे घर

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने और उसकी बेटियों ने विरोध किया तो आरोपी इमाम की पत्नी 10 अज्ञात लोगों के साथ उसके घर पहुंची। वहां पर गाली-गलौज और मारपीट की गई। महिला और उसकी बेटियों को डराने-धमकाने की पूरी कोशिश की गई ताकि वह चुप रहे।

पुलिस में दर्ज हुई FIR, इमाम गिरफ्तार

सोमवार को पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में लिखित तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी इमाम, उसकी पत्नी और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि महिला की शिकायत पर POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

Published on:

10 Sept 2025 04:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / यूपी के इस जिले में घिनौना कांड! इमाम ने झाड़ फूंक के बहाने महिला को बनाया हवस का शिकार, बेटी से भी की…

