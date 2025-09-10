यूपी के इस जिले में घिनौना कांड! इमाम ने झाड़ फूंक के बहाने महिला को बनाया हवस का शिकार, बेटी से भी की…

Rampur imam arrested widow rape case in UP: यूपी के रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक विधवा महिला ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। महिला का कहना है कि करीब छह महीने पहले उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तब उसने गांव की मस्जिद में इमामत करने वाले मौलाना से मदद मांगी। मौलाना ने बीमारी का कारण जादू-टोने का असर बताते हुए महिला को झांसे में लिया और उसे ताबीज बनाकर दिया।