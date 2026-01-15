रामपुर में इंडियन ऑयल अधिकारी की कार को बनाया निशाना: आधी रात अज्ञात बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग

Rampur Crime News: रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित गंगापुर आवास विकास कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने इंडियन ऑयल कंपनी के एक अधिकारी की कार को निशाना बनाते हुए छह राउंड फायरिंग कर दी। यह घटना आधी रात की बताई जा रही है, जब कॉलोनी पूरी तरह शांत थी और लोग गहरी नींद में सो रहे थे।