रामपुर

रामपुर में इंडियन ऑयल अधिकारी की कार को बनाया निशाना: आधी रात अज्ञात बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग

Rampur Crime: यूपी के रामपुर में इंडियन ऑयल कंपनी के फील्ड ऑफिसर की कार पर अज्ञात हमलावरों ने आधी रात छह राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

रामपुर

image

Mohd Danish

Jan 15, 2026

rampur indian oil officer car firing case

रामपुर में इंडियन ऑयल अधिकारी की कार को बनाया निशाना..

Rampur Crime News: रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित गंगापुर आवास विकास कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने इंडियन ऑयल कंपनी के एक अधिकारी की कार को निशाना बनाते हुए छह राउंड फायरिंग कर दी। यह घटना आधी रात की बताई जा रही है, जब कॉलोनी पूरी तरह शांत थी और लोग गहरी नींद में सो रहे थे।

घर के बाहर खड़ी कार पर बरसाईं गोलियां

इंडियन ऑयल कंपनी में फील्ड ऑफिसर के पद पर तैनात अनिल कुमार घटना के समय अपने घर के अंदर सो रहे थे। उनकी कार रोज की तरह घर के बाहर खड़ी थी। बदमाशों ने बिना कार से उतरे ही वाहन के अंदर से फायरिंग की, जिससे कार के शीशों और बॉडी पर कई गोलियों के निशान बन गए।

सुबह ऑफिस निकलते समय हुआ खुलासा

गुरुवार सुबह करीब 11 बजे जब अनिल कुमार अपने कार्यालय जाने के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने कार पर गोलियों के निशान देखे। कार के आसपास कई खाली खोखे भी पड़े मिले। यह देख वे सकते में आ गए और तुरंत सिविल लाइंस थाना पुलिस को सूचना दी।

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जुटाए साक्ष्य

सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई और खोखे समेत अन्य अहम सबूत कब्जे में लिए गए। पुलिस ने कॉलोनी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है।

पिछले पांच वर्षों से रामपुर में तैनात हैं अधिकारी

पीड़ित अनिल कुमार ने बताया कि वह पिछले पांच वर्षों से रामपुर में इंडियन ऑयल कंपनी में कार्यरत हैं और जिस आवास पर घटना हुई, वहां करीब तीन वर्षों से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि रात के समय कुछ तेज आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन उन्होंने उसे पटाखों की आवाज समझकर नजरअंदाज कर दिया।

अज्ञात हमलावरों पर दर्ज हुआ मुकदमा

इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है।

रेकी और प्लानिंग की आशंका, नंबर प्लेट थी गायब

पुलिस को आशंका है कि बदमाशों ने घटना से पहले कॉलोनी की रेकी की थी। जिस वाहन से फायरिंग की गई, उसकी नंबर प्लेट गायब थी। बदमाशों ने कार से बाहर निकले बिना फायरिंग की, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की पूरी जानकारी थी।

Published on:

15 Jan 2026 08:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में इंडियन ऑयल अधिकारी की कार को बनाया निशाना: आधी रात अज्ञात बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग

रामपुर

उत्तर प्रदेश

