रामपुर के नए कप्तान अजय द्विवेदी ने संभाली कमान! श्रावस्ती से आए अधिकारी बोले- जनता की सेवा ही मेरी पहली प्राथमिकता

राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत पूर्व जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल का तबादला कर दिया है। शासन आदेश के मुताबिक जोगिंदर सिंह को विशेष सचिव, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि नंद किशोर कलाल अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) के उपाध्यक्ष होंगे। दोनों अधिकारियों की कार्यशैली और उपलब्धियां लंबे समय तक जिले में चर्चा में रही हैं।