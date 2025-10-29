Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

रामपुर के नए कप्तान अजय द्विवेदी ने संभाली कमान! श्रावस्ती से आए अधिकारी बोले- जनता की सेवा ही मेरी पहली प्राथमिकता

Rampur News: रामपुर के नए जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने श्रावस्ती से स्थानांतरित होकर कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

रामपुर

image

Mohd Danish

Oct 29, 2025

rampur new dm ajay dwivedi takes charge transfer

रामपुर के नए कप्तान अजय द्विवेदी ने संभाली कमान! Image Source - 'FB'

DM ajay dwivedi takes charge in Rampur: यूपी के रामपुर के नए जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बुधवार को जिले का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने श्रावस्ती से स्थानांतरित होकर रामपुर ट्रेजरी कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण और पारदर्शी प्रशासन उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

जोगिंदर सिंह और नंद किशोर कलाल का हुआ तबादला

राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत पूर्व जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल का तबादला कर दिया है। शासन आदेश के मुताबिक जोगिंदर सिंह को विशेष सचिव, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि नंद किशोर कलाल अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) के उपाध्यक्ष होंगे। दोनों अधिकारियों की कार्यशैली और उपलब्धियां लंबे समय तक जिले में चर्चा में रही हैं।

श्रावस्ती से रामपुर पहुंचे अजय द्विवेदी

नए जिलाधिकारी अजय द्विवेदी पहले श्रावस्ती जिले में बतौर DM तैनात थे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं और जनसुनवाई प्रणाली को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई। शासन ने उन्हें रामपुर भेजकर प्रशासनिक ढांचे में नया संतुलन बनाने की कोशिश की है। अजय द्विवेदी के आने से जिले में नई ऊर्जा और कार्यसंस्कृति की उम्मीद जताई जा रही है।

रामपुर को मिला नया CDO

इसके साथ ही शासन ने अयोध्या के अपर जिलाधिकारी महेंद्र कुमार सिंह को रामपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नियुक्त किया है। वे नंद किशोर कलाल की जगह लेंगे, जिन्होंने रामपुर में लगभग तीन साल से अधिक समय तक कार्य किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मंगलवार को आई थी तबादलों की सूची

इन तबादलों की जानकारी मंगलवार शाम को शासन स्तर पर सार्वजनिक की गई थी। सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जिलों में नई कार्यशैली लाने के उद्देश्य से किया गया है। स्थानीय नागरिकों में उम्मीद है कि नए जिलाधिकारी अजय द्विवेदी के नेतृत्व में जनहित से जुड़ी योजनाओं की गति और पारदर्शिता दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।

