Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रामपुर

Rampur: वैवाहिक विवाद ने ली खून खराबे की शक्ल, रामपुर में ससुर की गोली मारकर हत्या, तीन लोग गंभीर घायल

Rampur Crime News: यूपी के रामपुर में दहेज विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दामाद ने ससुर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि पत्नी और सास पर फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 21, 2025

rampur son in law shoots father in law death dowry dispute
Rampur: वैवाहिक विवाद ने ली खून खराबे की शक्ल | Image Source - Unsplash

Son in law shoots father in law in Rampur: रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र के सिलई बड़ा गांव में बुधवार शाम दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां दामाद ने ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी और सास सहित तीन लोगों को फावड़े से घायल कर दिया। घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और ससुराल पक्ष समझौते की कोशिश कर रहा था।

विवाद सुलझाने पहुंचे थे मायके वाले

जानकारी के मुताबिक, मुरादाबाद निवासी अफसर अली अपनी पत्नी मुख्तरी, बहन शन्नो और बहनोई इस्लाम के साथ बेटी अरमाना और दामाद नदीम के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए रामपुर पहुंचे थे। लेकिन विवाद सुलझाने के बजाय मामला और बिगड़ गया। जैसे ही ससुराल पक्ष घर में घुसा, नदीम और उसके परिवार ने हमला बोल दिया।

ये भी पढ़ें

UP Rains: यूपी में फिर बरसेगा मानसून का कहर! 21, 22, 23, 24, 25 और 26 अगस्त को फिर भारी बारिश की चेतावनी
मुरादाबाद
up rains weather update heavy rainfall alert 22 to 26 august 30 districts

गोली लगते ही ढेर हो गए अफसर अली

मुख्तरी ने बताया कि बहसबाजी के बीच अचानक नदीम ने पिस्टल निकाल ली और अपने ससुर अफसर अली के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही अफसर अली की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, आरोपी ने फावड़े से पत्नी अरमाना, सास मुख्तरी और अन्य पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

शव के पास बैठा रहा आरोपी दामाद

घटना के बाद नदीम का पूरा परिवार फरार हो गया, लेकिन खुद आरोपी शव के पास ही बैठा रहा। इतना ही नहीं, वह एम्बुलेंस में घायलों और शव के साथ अस्पताल भी पहुंचा। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

शादी के बाद से विवादों का सिलसिला

मुख्तरी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि पांच साल पहले बेटी अरमाना की शादी नदीम से की थी। शादी के शुरुआती दिनों में सबकुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया। नदीम अक्सर पत्नी को पीटता था। ससुराल की महिलाएं भी मारपीट करती थीं। तीन साल से अरमाना मायके में रह रही थी। हालांकि, इसी साल अप्रैल में पंचायत और पुलिस की मध्यस्थता से नदीम उसे दोबारा अपने घर ले गया, मगर जल्द ही विवाद फिर बढ़ गया।

दूसरी शादी से बढ़ा विवाद

पीड़िता अरमाना ने बताया कि नदीम की दिल्ली में एक दुकान है, जहां वह अधिकतर रहता है। वहीं उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। इसी कारण वह पहली पत्नी से अक्सर मारपीट करता था। पारिवारिक कलह इतनी बढ़ी कि मामला खून-खराबे तक पहुंच गया।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

मिलक कोतवाली प्रभारी धनंजय सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच दहेज प्रताड़ना को लेकर पहले से मुकदमा चल रहा था। बुधवार शाम विवाद के दौरान गोली चलने से अफसर अली की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / Rampur: वैवाहिक विवाद ने ली खून खराबे की शक्ल, रामपुर में ससुर की गोली मारकर हत्या, तीन लोग गंभीर घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.