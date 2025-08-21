Rampur: वैवाहिक विवाद ने ली खून खराबे की शक्ल, रामपुर में ससुर की गोली मारकर हत्या, तीन लोग गंभीर घायल

Son in law shoots father in law in Rampur: रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र के सिलई बड़ा गांव में बुधवार शाम दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां दामाद ने ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी और सास सहित तीन लोगों को फावड़े से घायल कर दिया। घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और ससुराल पक्ष समझौते की कोशिश कर रहा था।