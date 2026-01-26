सुहागरात पर पेट दर्द, सुबह गूंजी किलकारियां: रामपुर में शादी की पहली रात ही दुल्हन बनी मां, गांव में बंटी मिठाइयां

दो दिन पहले युवती मुरसैना चौकी पहुंची और अपने मंगेतर से तुरंत शादी की मांग करने लगी। पुलिस कर्मियों ने उसे समझाकर घर भेज दिया, लेकिन अगले दिन वह फिर चौकी पहुंच गई। हालात को देखते हुए पुलिस ने दोनों गांवों के ग्राम प्रधानों को बुलाया। कुम्हरिया गांव के प्रधान अफरोज अली खां और बहादुरगंज गांव के प्रधान बबलू के साथ दोनों पक्षों के परिजन भी मौके पर पहुंचे। लंबी बातचीत के बाद आपसी सहमति बनी और मामला सुलझाने का निर्णय लिया गया।