26 जनवरी 2026,

सोमवार

रामपुर

सुहागरात पर पेट दर्द, सुबह गूंजी किलकारियां: रामपुर में शादी की पहली रात ही दुल्हन बनी मां, गांव में बंटी मिठाइयां

Rampur News: यूपी के रामपुर में शादी की पहली रात दुल्हन को पेट दर्द उठा और सुबह होते ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया।

रामपुर

Mohd Danish

Jan 26, 2026

rampur suhagrat bride gives birth first night

रामपुर में शादी की पहली रात ही दुल्हन बनी मां | Image Source - Pexels

Rampur News Hindi:उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया। शादी के बाद नई-नवेली दुल्हन के ससुराल पहुंचते ही घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन सुहागरात पर अचानक उठे पेट दर्द से परिवार घबरा गया।

रातभर की बेचैनी के बाद सुबह होते-होते घर में किलकारियां गूंजी और सबकी हैरानी खुशी में बदल गई। दुल्हन ने शादी की पहली ही रात एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद दूल्हे ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटकर पिता बनने की खुशी जाहिर की।

पहले से तय रिश्ता और प्रेम की चर्चा

यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के दो गांवों से जुड़ा बताया जा रहा है। कुम्हरिया गांव के एक युवक का रिश्ता बहादुरगंज गांव की एक युवती से करीब छह महीने पहले तय हुआ था। गांव में चर्चा है कि दोनों के बीच पहले से ही प्रेम-प्रसंग चल रहा था और शादी तय होने के बाद भी दोनों संपर्क में थे। समय बीतने के साथ युवती शादी को लेकर लगातार दबाव बनाने लगी, जिससे मामला पुलिस चौकी तक पहुंच गया।

चौकी पर हंगामा: शादी की जिद और पंचायत का फैसला

दो दिन पहले युवती मुरसैना चौकी पहुंची और अपने मंगेतर से तुरंत शादी की मांग करने लगी। पुलिस कर्मियों ने उसे समझाकर घर भेज दिया, लेकिन अगले दिन वह फिर चौकी पहुंच गई। हालात को देखते हुए पुलिस ने दोनों गांवों के ग्राम प्रधानों को बुलाया। कुम्हरिया गांव के प्रधान अफरोज अली खां और बहादुरगंज गांव के प्रधान बबलू के साथ दोनों पक्षों के परिजन भी मौके पर पहुंचे। लंबी बातचीत के बाद आपसी सहमति बनी और मामला सुलझाने का निर्णय लिया गया।

पांच लोगों के साथ दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा

शनिवार रात करीब आठ बजे दोनों परिवारों के बीच अंतिम समझौता हुआ। इसके करीब एक घंटे बाद दूल्हा पांच लोगों के साथ बहादुरगंज गांव पहुंचा और दुल्हन को अपने घर कुम्हरिया ले आया। शादी के बाद घर में नई बहू के स्वागत की तैयारियां हुईं और परिवार वालों को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है।

आधी रात को बुलानी पड़ी महिला डॉक्टर

रात करीब 12 बजे दुल्हन को तेज पेट दर्द होने लगा। परिवार घबरा गया और तुरंत पास की एक महिला चिकित्सक को बुलाया गया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार किया और स्थिति पर नजर बनाए रखी। घर के लोग पूरी रात चिंता में जागते रहे, किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में हालात पूरी तरह बदल जाएंगे।

बच्ची के जन्म से बदला माहौल

रविवार तड़के घर में अचानक नवजात की किलकारी गूंजी। पूछताछ करने पर पता चला कि दुल्हन ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते घर के बाहर महिलाओं और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, हर कोई इस अनोखी घटना के बारे में जानना चाहता था।

पिता बनने की खुशी में जश्न

नवजात बच्ची को गोद में उठाकर दूल्हा खुशी से फूला नहीं समाया। उसने पिता बनने की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। लोग इस अनोखी घटना पर तरह-तरह की बातें करने लगे और मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया।

26 Jan 2026 10:24 am

26 Jan 2026 10:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / सुहागरात पर पेट दर्द, सुबह गूंजी किलकारियां: रामपुर में शादी की पहली रात ही दुल्हन बनी मां, गांव में बंटी मिठाइयां

