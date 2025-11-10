Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

रात में प्रेमिका के घर घुसा प्रेमी… परिजनों ने रंगे हाथों दबोचा, शोर मचते ही मोहल्ले में मचा हंगामा

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में देर रात उस समय हंगामा मच गया, जब एक युवक चोरी-छिपे अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा और परिजनों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 10, 2025

secret night visit lover caught rampur

रात में प्रेमिका के घर घुसा प्रेमी... Image Source - Pexels

Secret night visit lover caught Rampur: यूपी के रामपुर नगर के घनी आबादी वाले मोहल्ले में देर रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक युवक चोरी-छिपे अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। युवक के घर में प्रवेश करते ही महिला के परिजनों ने उसे देख लिया और तुरंत शोर मचाते हुए पकड़ लिया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी बाहर निकल आए, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई।

बढ़ते तनाव को देखते हुए स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा

बताया जाता है कि युवक और महिला के बीच पिछले कई महीनों से जान-पहचान थी। घटना की रात युवक घरवालों की नजरों से बचकर महिला से मिलने पहुंचा था। जैसे ही परिजनों को उसकी हरकत का पता चला, उन्होंने दरवाजा बंद कर उसे घर के अंदर ही पकड़ लिया। कुछ ही देर में मोहल्ले के लोग जुट गए। चूंकि दोनों पक्ष अलग-अलग समुदायों से संबंध रखते हैं, इसलिए माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया।

जिम्मेदार लोगों ने हस्तक्षेप कर शांत कराया मामला

तनाव की स्थिति को बढ़ता देख सूचना मिलते ही क्षेत्र के सभासद और कुछ जिम्मेदार लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पहले दोनों पक्षों को शांत कराया और फिर बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया। काफी समझाने-बुझाने के बाद दोनों परिवारों ने आपस में समझौता कर लिया और किसी भी कानूनी कार्रवाई से दूरी बनाए रखने की सहमति दी।

समझौते का वीडियो वायरल

मामला भले ही मौके पर शांत करा दिया गया हो, लेकिन समझौते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कस्बे में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग घटना के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं और यह प्रकरण लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।

Published on:

10 Nov 2025 09:39 am

रामपुर / रात में प्रेमिका के घर घुसा प्रेमी… परिजनों ने रंगे हाथों दबोचा, शोर मचते ही मोहल्ले में मचा हंगामा

