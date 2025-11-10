रात में प्रेमिका के घर घुसा प्रेमी… परिजनों ने रंगे हाथों दबोचा, शोर मचते ही मोहल्ले में मचा हंगामा

Secret night visit lover caught Rampur: यूपी के रामपुर नगर के घनी आबादी वाले मोहल्ले में देर रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक युवक चोरी-छिपे अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। युवक के घर में प्रवेश करते ही महिला के परिजनों ने उसे देख लिया और तुरंत शोर मचाते हुए पकड़ लिया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी बाहर निकल आए, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई।