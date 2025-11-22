Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

SIR में घोर लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: बहराइच के बाद अब रामपुर में भी गिरी गाज, पांच बीएलओ निलंबित

Special Intensive Revision (SIR): यूपी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने बड़ा ऐक्शन लेते हुए रामपुर में पांच और बहराइच में दो बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 22, 2025

sir action 7 blo suspended in rampur bahraich election work

SIR में घोर लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई | AI Generated Image

7 blo suspended in Rampur Bahraich: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान लापरवाही बरतने वाले सात बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई दो जिलों बहराइच और रामपुर में की गई है। बहराइच में दो और रामपुर में पांच बीएलओ को सस्पेंड किया गया। जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रामपुर में पांच बीएलओ निलंबित

रामपुर में एसआईआर के काम में धीमी गति और आदेशों की अनदेखी पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पांच बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। इनमें दो शिक्षामित्र, दो आंगनबाड़ी कार्यकत्री और एक सींचपाल शामिल हैं। प्रशासन ने बताया कि 4 दिसंबर तक बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाना है, लेकिन कई स्थानों पर लापरवाही देखी गई, जिसके बाद तत्काल निलंबन आदेश जारी किए गए।

लापरवाही के मामलों की सूची जारी

निलंबित किए गए अधिकारियों में - शिक्षामित्र शमशाद अली (प्राथमिक विद्यालय अलीनगर जागीर), आंगनबाड़ी कार्यकत्री शाजिया (सैजनी नानकार), सींचपाल शुएब खान (बीडीओ कार्यालय बिलासपुर), आंगनबाड़ी कार्यकत्री सुनीता रावत (सुंदर लाल इंटर कॉलेज, मोहल्ला कूंचा), शिक्षामित्र हरिशंकर (कंपोजिट विद्यालय पटवाई) इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

बहराइच में दो बीएलओ निलंबित

बहराइच में जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने दो बीएलओ को सस्पेंड किया। अधिकारियों ने इसे निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना माना, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता बताया गया।

निर्वाचन आयोग ने जताई कड़ी नाराजगी

अधिकारियों ने कहा कि एसआईआर जैसे अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में ढिलाई स्वीकार्य नहीं। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। बताया गया कि ऐसे व्यवहार से निर्वाचन व्यवस्था बाधित होती है, जो पूरी तरह नियमावली के विपरीत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 02:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / SIR में घोर लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: बहराइच के बाद अब रामपुर में भी गिरी गाज, पांच बीएलओ निलंबित

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रामपुर जेल में बिगड़ी आजम खान की तबीयत: सांस लेने में हुई दिक्कत, जेलर से की ये मांग

Rampur News: रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां की तबीयत शुक्रवार को अचानक खराब हो गई, जहां सांस लेने में दिक्कत के बाद चिकित्सकीय परामर्श पर उन्हें नेबुलाइजर उपलब्ध कराया गया।
रामपुर

जेल में कंबल के बाद कुर्सी न मिलने से गुस्साए आजम, बोले- बीमारी में खड़े रहना मुश्किल; अधिकारियों ने कहा- नियम सबसे ऊपर

azam khan chair demand jail dispute abbdullah passport case
रामपुर

रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला-क्या आजम खान और अब्दुल्ला की डिमांड नहीं हुई पूरी, फिर मायूसी लगी हाथ?

Azam khan
रामपुर

जेल में बेचैन रहे आजम-अब्दुल्ला, घर का खाना-कंबल तक नहीं हुआ नसीब, जेल प्रशासन से हुई नोक-झोंक, जानिए वजह

जेल जाते आजम खान फोटो सोर्स सपा ट्यूटर अकाउंट
रामपुर

घर के कंबल से भी महरूम रहे आजम खान: जेल की पहली दो रातें बेचैनी में कटी; सुबह तक करवटें बदलते रहे आजम-अब्दुल्ला

azam khan rampur jail denied blanket food first night controversy
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.