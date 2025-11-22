SIR में घोर लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: बहराइच के बाद अब रामपुर में भी गिरी गाज, पांच बीएलओ निलंबित

7 blo suspended in Rampur Bahraich: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान लापरवाही बरतने वाले सात बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई दो जिलों बहराइच और रामपुर में की गई है। बहराइच में दो और रामपुर में पांच बीएलओ को सस्पेंड किया गया। जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।