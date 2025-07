UP Crime: छत पर सोता रहा परिवार, नीचे से चोर उड़ा ले गए 50 हजार, गांव में मचा हड़कंप!

Thieves broke in stole cash worth 50 thousand rupees in rampur UP: यूपी के रामपुर जिले के हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धावनी गांव में मंगलवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपड़े व्यापारी के घर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। परिवार के सभी सदस्य छत पर सो रहे थे, और उसी दौरान चोर घर में घुस गए और अलमारी से 50 हजार रुपये की नकदी ले उड़े। चोरी की जानकारी सुबह होने पर हुई, जब घर का सामान बिखरा मिला।