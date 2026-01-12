12 जनवरी 2026,

सोमवार

रामपुर

'दरोगा-इंस्पेक्टर की औकात है… हाथ लगाकर दिखाए, थाने में आग लगा दूंगा'

Rampur police station Case : रामपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता सूरज पटेल पुलिसकर्मियों से बहस करते दिख रहे हैं।

रामपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 12, 2026

युवक ने थाने में किया हंगामा, PC- X

रामपुर : रामपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता सूरज पटेल पुलिसकर्मियों से बहस करते दिख रहे हैं और थाने में आग लगाने की सख्त धमकी देते नजर आ रहे हैं। यह घटना तब की बताई जा रही है जब वह थाने में बंद एक व्यक्ति से मिलने आए था।

वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि दरोगा-इंस्पेक्टर की औकात है… हाथ लगाकर दिखाए, थाने में आग लगा दूंगा। किसी औकात है तो हाथ लगाए मैं किसी से नहीं डरता। इसके अलावा सूरज कई अभद्र गालियां भी देता है।

थानाध्यक्ष हिमांशु सिंह ने बताया कि घटना के समय वे स्वयं थाने में उपस्थित नहीं थे। सूरज पटेल बिना पूर्व अनुमति के 'सुहेल' नाम के बंदी से मिलने थाने पहुंचा था। थाना स्टाफ ने उन्हें कहा कि जेल बंदी से मिलने के लिए संबंधित विवेचक/दरोगा से संपर्क करें, जिस पर सूरज पटेल भड़क गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज तथा धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया।

धमकी का वीडियो हुआ वायरल

घटना का वीडियो एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पर्याप्त चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में सूरज पटेल को पुलिस को चेतावनी देते और थाने में आग लगाने जैसी भाषा बोलते हुए देखा जा सकता है।

माफीनामा का वीडियो भी किया जारी

वीडियो के वायरल होने और संभावित पुलिस कार्रवाई से पहले ही सूरज पटेल ने खुद एक माफीनामा वीडियो जारी किया।
इसमें उन्होंने कहा कि वे 'आवेग में आकर बातें कही' और उनकी ऐसी कोई वास्तविक मंशा नहीं थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उन्हें किसी कानूनी कार्रवाई से पहले ही माफी के आधार पर छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि घटना को गंभीरता से लिया गया था, लेकिन माफी के सार्वजनिक रूप से देने के कारण प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाया गया।

रामपुर

उत्तर प्रदेश

DM ने लगाया 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना; पटवारी सस्पेंड…इस मामले में केस भी हुआ दर्ज

rampur dm suspends patwari in illegal mining case more than 3 crore fine imposed know whole matter
रामपुर

UP Rain: यूपी वालों के लिए 36 घंटे भारी! बारिश, शीतलहर और घने कोहरे से कांपेगा उत्तर प्रदेश

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, घने कोहरे के बीच कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट(photo-patrika)
रामपुर

यूपी में ठंड ने बदली चाल! अगले 5 दिन कोहरा ही कोहरा, IMD ने किया अलर्ट जारी

cold wave alert up weather update imd latest news
रामपुर

आजम खां जेल में बीमार, बेड तक नहीं दिया, जमीन पर सो रहे, मुलाकात के बाद बोलीं पत्नी तजीन फातिमा

Azam khan
रामपुर

जेल में बीमार आजम खान, जमीन पर सोने को मजबूर? मुलाकात के बाद तजीन फात्मा के गंभीर आरोप!

azam khan health issue rampur jail
रामपुर
