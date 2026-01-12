‘दरोगा-इंस्पेक्टर की औकात है… हाथ लगाकर दिखाए, थाने में आग लगा दूंगा’

वीडियो के वायरल होने और संभावित पुलिस कार्रवाई से पहले ही सूरज पटेल ने खुद एक माफीनामा वीडियो जारी किया।

इसमें उन्होंने कहा कि वे 'आवेग में आकर बातें कही' और उनकी ऐसी कोई वास्तविक मंशा नहीं थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उन्हें किसी कानूनी कार्रवाई से पहले ही माफी के आधार पर छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि घटना को गंभीरता से लिया गया था, लेकिन माफी के सार्वजनिक रूप से देने के कारण प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाया गया।