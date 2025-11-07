तीन तलाक के बाद महिला पर हलाला का दबाव, ससुराल वालों के जुल्म से टूटी विवाहिता; देवर ने किया कई बार दुष्कर्म

UP Crime News: यूपी के रामपुर जिले में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। थाने में दी गई तहरीर में महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे दहेज की मांग पूरी न होने पर न सिर्फ बुरी तरह पीटा, बल्कि जबरन गर्भपात कराने की दवा दी और बाद में तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, तलाक के बाद उसका ससुर उस पर हलाला करने का दबाव बनाने लगा, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से टूट गई।