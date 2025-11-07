Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

तीन तलाक के बाद महिला पर हलाला का दबाव, ससुराल वालों के जुल्म से टूटी विवाहिता; देवर ने किया कई बार दुष्कर्म

UP Crime: कम दहेज के विवाद में तीन तलाक देने के बाद ससुर द्वारा हलाला का दबाव बनाने और देवर द्वारा तमंचे के बल पर कई बार दुष्कर्म किए जाने का गंभीर आरोप एक विवाहिता ने लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति, ससुर और देवर सहित छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रामपुर

Mohd Danish

Nov 07, 2025

तीन तलाक के बाद महिला पर हलाला का दबाव | Image Source - Pinterest

UP Crime News: यूपी के रामपुर जिले में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। थाने में दी गई तहरीर में महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे दहेज की मांग पूरी न होने पर न सिर्फ बुरी तरह पीटा, बल्कि जबरन गर्भपात कराने की दवा दी और बाद में तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, तलाक के बाद उसका ससुर उस पर हलाला करने का दबाव बनाने लगा, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से टूट गई।

दहेज उत्पीड़न से शुरू हुई क्रूरता की लंबी कहानी

पीड़िता के अनुसार, उसका विवाह 26 नवंबर 2020 को क्षेत्र के ही एक युवक से हुआ था। शादी के शुरुआती दिनों से ही ससुराल पक्ष दहेज बढ़ाकर लाने के लिए उसे प्रताड़ित करता रहा। समय बीतने के साथ जब पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया, तो हालात और बिगड़ते चले गए। दूसरी बार गर्भवती होने पर पति ने उसे जबरन गर्भपात कराने की दवा खिला दी और विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई की।

देवर की हैवानियत: कई बार तमंचे के बल पर दुष्कर्म

पीड़िता ने अपने बयान में यह भी बताया कि उसका देवर लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। महिला का आरोप है कि देवर अक्सर तमंचा दिखाकर उसे और उसकी छोटी बेटी को जान से मारने की धमकी देता था। बीते छह अक्टूबर को उसने पीड़िता को कमरे में बंद कर फिर से तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। लगातार जारी शोषण और धमकियों ने महिला को थाने पहुंचने पर मजबूर कर दिया।

पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ दर्ज की गंभीर धाराओं में FIR

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पति, ससुर, देवर सहित कुल छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान ने बताया कि पीड़िता के आरोप बेहद गंभीर हैं और साक्ष्यों के आधार पर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम आरोपियों की गतिविधियों की जांच कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाएगी।

Published on:

07 Nov 2025 01:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / तीन तलाक के बाद महिला पर हलाला का दबाव, ससुराल वालों के जुल्म से टूटी विवाहिता; देवर ने किया कई बार दुष्कर्म

